A Berényben is alkotó grafikus bemutatja a vírus elleni küzdelmet

Az iráni Ali Rastroo festő, grafikus, illusztrátor legújabb alkotásait a globális méretűvé vált koronavírus-járvány ihlette. A fiatal alkotó az iráni Yazd és Jászberény testvértelepülési kapcsolatának köszönhetően néhány hónappal ezelőtt a jászsági művészetkedvelő közönség előtt is bemutatkozott.

A yazdi egyetemen tanuló művész első magyarországi kiállítása a Szikra Galériában nyílt meg tavaly októberben, valamint Ali készítette el a jászberényi városháza udvarának falfestményét.

A járvány sújtotta Iránból is aggasztó hírek érkeznek. Megkérdeztük, hogyan éli meg a helyzetet, a mindennapokat.

– A koronavírus miatt bezárt a yazdi egyetem, ahol tanulok, ezért most a családomnál élek Yasuj-ban. Jól vagyok, betartom az előírásokat, és mint szerte a világban az emberek, én is karanténba kerültem. Ez azt jelenti, hogy nem mozdulok ki itthonról. Jelenleg a projektjeimen dolgozom, illusztrációkat készítek. Ezenkívül filmet nézek, művészettörténeti könyveket olvasok, tanulok és fejlesztem a tehetségem – beszélt a hétköznapjairól Ali. Hozzátette, hogy a koronavírus miatt megváltozott az élet Iránban is.

– Az emberek otthon maradnak, igyekeznek betartani a szabályokat. Ami nagyon fontos, hogy amiben csak tudunk, segítünk egymásnak. Sokan például maszkokat készítenek. A perzsa újévet csak itthon, családi körben ünnepeltük meg – mesélte.

Az iráni művész hat digitális festményt készített az elmúlt hetekben, melyek szavak nélkül is üzennek. Rajzai határok nélkül, közös nyelven szólnak mindannyiunkhoz. Bemutatja, hogy az ápolók milyen áldozatos, hősies munkát végeznek a koronavírus idején. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a koronavírus csak együtt győzhető le.

– Alkotásaimmal reményt és békét szeretnék adni. Véleményem szerint a művészet küldetése többek között az, hogy mérsékelje az emberek szenvedését. Nagyon remélem, hogy helyzet hamarosan javul mindenhol – mondta bizakodva Ali Rastroo.