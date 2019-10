A berényi Jász Múzeum 145. születésnapját ünnepelték

Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg pénteken az egyik legrégebbi vidéki közgyűjtemény alapításának 145. évfordulójáról. A jászberényi Déryné Rendezvényházban a Lehel kürtjének hangjával kezdődött összejövetelen közel kétszázan nyilvánították tiszteletüket a jász főváros nagy megbecsülésnek örvendő intézménye előtt.

A program kezdetén, ahol minden érkezőt a múzeum történetét tárgyaló könyvvel és egy jászsági népmesekötettel fogadtak, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója üdvözölte a termet megtöltő vendégeket. Jász- és kunkapitányokat, polgármestereket, önkormányzati képviselőket, köztisztviselőket, a református egyház képviselőjét, helyi cégek, szakmai és civil szervezetek tagjait, minden jelenlévőt. Ezt követően levezető elnökként Gál-Dobos Beáta, a Jászkerület Nonprofit Kft. igazgatóhelyettese szólította az évfordulót, a múzeumot és nem utolsósorban az igazgató asszonyt köszöntő résztvevőket.

Elsőként dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármestere méltatta az intézménynek a Jászság közéletében, kulturális hagyományának ápolásában betöltött szerepét. „Vannak olyan helyei életünknek, melyekre tisztelettel tekintünk, mint a templom, a könyvtár és a múzeum.” – mondta, majd külön kiemelte a Jász Múzeumban őrzött Lehel kürtjét, mint a közösség féltett ereklyéjét. Múzeumtörténeti visszatekintése végén elismeréssel szólt arról, hogy munkatársainak, az igazgató asszonynak, s nem utolsó sorban a körülötte kialakult támogatóknak, elkötelezett önkénteseknek köszönhetően a múzeum már régen tevékenyen kilépett falai közül, kitölti a város közösségnek mindennapjait. Külön méltatta Hortiné dr. Bathó Edit igazgató asszony ebben vállalt szerepét is.

Befejezésül a polgármester megköszönte az igazgató asszonynak a város érdekében kifejtett kimagasló munkáját, s arról is tájékoztatta hallgatóságát, hogy a múzeum hamarosan több új raktárral is bővül, ahol a jövőben a közönség számos, eddig nem, vagy ritkán látható értékét is megtekintheti.

A következő felszólaló, Győrfi Sándor jászkun főkapitány a Jászkunság nevében köszöntötte a múzeumot, s elmondta, hogy dr. Bathó Edit 1974 óta végzett szakmai munkájának köszönhetően is vált a Jász Múzeum a tudományos munka egyik országosan elismert kutatóhelyévé. Amit úgy tudtak megtölteni élettel, hogy a jász és kun közösségek kiemelt fontosságú helyévé válhatott, s így lett meghatározó szerepe a jász- és kunkapitányi tisztség újjászületésében is.

Farkas Ferenc a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke országos történelmi keretbe helyezve szólt a múzeum születésének körülményeiről. Múzeumtörténeti áttekintése szerint az eltelt száznegyvenöt esztendő alatt nagyon sok kiváló ember dolgozott falai között, s a jelenlegi vezetése által ápolt kiváló társadalmi kapcsolatok is egyik zálogát jelentik eredményes működésnek. „Csak az a nép tud tisztelni más népeket, azok szokásait, hagyományait, amely a sajátját is megbecsüli” – zárta beszédét egy Illyés Gyula idézettel.

Dr. Bereczki Ibolya a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület elnöke az intézménnyel és az igazgató asszonnyal fenntartott szakmai kapcsolatot helyezte köszöntője középpontjába. Meleg szavakkal méltatta Hortiné dr. Bathó Edittel hosszú időn át folytatott közös munkájukat, arról is tájékoztatva a jelenlévőket, hogy az éppen huszonötödik hivatali évét töltő igazgató asszony egyben a múzeumi szakmát tömörítő Társaság legsikeresebben működő szakosztályának a vezetője is egyben. A Jász Múzeum alapítójának, Sipos Orbánnak egykori szavaival jelölte meg az intézmény egyik fontos feladatát: „megőrizni a múltat, megőrizni a tárgyakat” Az ennek érdekében kifejtett közös cselekedetek olyan eszközök, amivel egy múzeum hosszú időn keresztül tud működni, virágozni.

Nemes József jászkapitány a Jászság képviseletében köszöntött. A múzeum történetét áttekintve kiemelte a Jászág néprajzi és történeti kutatásában betöltött szerepét, továbbá azt, hogy itt őrzik a legendás Jászkürtöt, a Jászság szimbólumát. Külön szólt az igazgató asszonynak és munkatársainak a Jászság történetét a felnövekvő nemzedékekkel megismertető missziójáról, s reményét fejezte ki, hogy a múzeumnak ez a hivatása mindig megmarad a jelen és az utókor számára is.

A méltatásokat követően Hortiné dr. Bathó Edit vetített képes előadásban ismertette a Jász Múzeum elmúlt száznegyvenöt esztendejének krónikáját. Aminek során szinte végig egyszemélyes intézmény volt, a város tekintélyes embereiből álló önkéntes munkatársakkal. Elsőként kapott értékük a Lehel kürtje volt, melyet máig féltő szeretettel őriznek. A Hármas Kerület 1876-os megszűnése után ide kerültek a jászkun önigazgatás tárgyi emlékei is. De olyan történelmi ritkaságokat is őriznek, mint két francia uralkodói hitves, Mária Antoinette, illetve Mária Lujza ékszerei, melyeket a Gosztonyi család adományozott a gyűjteménynek. A múzeumot övező megbecsülést mutatja, hogy a régi hagyomány ma is él, a munkatársak mellett nagyon sok önkéntes is segíti önzetlen munkájával az intézmény működését. Az igazgató asszony érdekességként említette meg, hogy a múzeum mostani területe egyben az első helye is volt, ahova némi kerülővel jutott vissza. Továbbá ő az első női igazgató, elődei kizárólag férfiak voltak, még katolikus pap is szolgált közöttük.

A múzeumtörténeti előadást követően köszönő oklevéllel és ajándékkal, Donkóné Angyal Kornélia abonyi fazekas népművész szép, jász motívummal díszített kerámiájával köszönte meg a múzeum mindazoknak a munkáját, akik az évek során támogatták az intézmény tevékenységét. A megjelentek szintén kifejezték elismerésüket az igazgató asszony és a vezetése alatt álló múzeum munkája iránt, átadták ajándékaikat, s állva fogadták a Mező István jászberényi református lelkész által elmondott áldást. A program ünnepi ebéddel zárult, melyet Bolla János emeritus jászkapitány nyitott meg hagyományos, a Jászkürt másolatával mondott áldomással.