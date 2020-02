A betegek négyötöde elégedett az új rendszerrel Szolnokon

Bevált a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetének vérvételi laboratóriumánál kialakított új rendszer – a páciensek egyértelműen elégedettek a november óta működő előjegyzéssel.

Mindez abból a felmérésből derült ki, melynek eredményeit a napokban összegezték a kórházban. Amint azt a Rendelőintézet vezető főorvosa, dr. Mózer Erzsébet elmondta, az előjegyzésre érkező válaszolók nyolcvan százaléka nyilatkozott úgy, hogy gyakorlatilag várakozás nélkül jutott be a vérvételre, és érkezéstől távozásig kevesebb mint húsz perc telt el.

– Mint ismeretes, személyesen és telefonon egyaránt lehetőség nyílik időpontkérésre. A megkérdezettek kétharmada úgy nyilatkozott, hogy már első próbálkozásra sikerült beszélnie az adminisztrációt intéző kollégákkal. Ezt egyébként jómagam is naponta „tesztelem”, hiszen gyakorló orvosként én is rendszeresen szoktam időpontot kérni a pácienseim számára. Az esetek túlnyomó többségében legfeljebb egy héten belül sor is kerül a vérvételre – tette hozzá dr. Mózer Erzsébet.

A kérdőívekből kiderül, a válaszolók nyolcvanöt százaléka nagyon elégedett volt azzal, ahogy a vérvételt megelőzően bántak vele, a vérvételt végző egészségügyi dolgozók munkáját pedig kilencven százalékuk értékelte kitűnőre. Összességében tehát elmondható, hogy rendkívül pozitív a fogadtatása az új rendszernek, gyakorlatilag megszűnt a várakozás a labor előtt.

Bár továbbra is lehetőség van soron kívül, sürgős jelezéssel érkezni vérvételre, ez nem jelenti, hogy gyorsabban végezne a páciens. Sőt, többnyire hosszabb ideig tart, mintha tervezett lenne a vér levétele. Ennek oka, hogy sokan kérnek ilyen beutalót orvosuktól – gyorsabb bejutást remélve. A sürgős azonban itt csupán annyit jelent, hogy még aznap sor kerül a vérvételre, ám akár több órás várakozás után.