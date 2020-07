A boltokban és a buszokon továbbra is kötelező viselni a maszkot

Több olvasónk is jelezte, hogy egyre kevesebben tartják be a maszkhasználatot a tömegközlekedés és a vásárlás során.

Bár június tizennyolcadikán hivatalosan megszűnt a veszélyhelyzet, a járványügyi készültség továbbra is fennáll. Ez azt jelenti, hogy a kormányrendelet értelmében a buszokon és a boltokban továbbra is kötelező viselni szájat és orrot takaró eszközt. Aki pedig szabályt szeg, az akár komoly összegű bírságra is számíthat.

– Aggódom, hogy ennyire fegyelmezetlenek vagyunk! – ezzel kereste meg szerkesztőségünket a napokban Romhányi László. Szolnoki olvasónk attól tart, hogy a szomszédos országokhoz hasonlóan, nálunk is drasztikusan megnő a koronavírus-fertőzöttek száma, mégpedig azért, mert a lakosság nem tartja be az erre vonatkozó, jelenleg is érvényes rendelkezéseket.

– A héten kétszer is utaztam busszal. Szombat délután például tízen voltunk a távolsági járaton, abból hármunkon volt maszk. A boltokban ugyanezt tapasztalom. Jönnek-mennek az emberek, ha van is rajtuk maszk, sokan a nyakukban hordják, vagy úgy, hogy sem az orrukat, sem a szájukat nem takarják el vele. Attól tartok, hogy úgy járunk, mint a szomszédos országok, és újra kitör a járvány – osztotta meg aggodalmát olvasónk, aki arra is kíváncsi volt, hogy a busztársaság vajon figyel-e a szabályok betartatására, és milyen intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy csökkentse a járványügyi kockázatot.

A kérdésekkel megkerestük a helyi és helyközi járatokat működtető Volánbusz Zrt.-t.

– A járvány terjedésének megakadályozása érdekében, a május negyedikétől hatályos kormányrendelet értelmében a Volánbusz minden helyi és helyközi járatán kötelező a maszk viselése, vagy a száj és az orr eltakarása. Utasainkat minden lehetséges információs csatornánkon tájékoztattuk, és tájékoztatjuk a rendeletben foglaltakról, és felhívjuk a figyelmet annak betartására. Így például honlapunk nyitóoldalán, a koronavírus-járványra tekintettel létrehozott aloldalon, a közösségi médiafelületeinken, valamint minden autóbusz-állomáson és autóbuszon kihelyezett figyelemfelhívó plakátokon.

– Az autóbusz-vezetők nem hatósági személyek, a szabályt be nem tartókkal szemben nem intézkedhetnek. A rendelkezések mindenkire nézve kötelezőek! Sofőrjeink maszkhasználatát rendszeresen ellenőrizzük, és szükség esetén figyelmeztetjük őket a népegészségügyi előírások betartására. A maszkokat folyamatosan biztosítjuk a kollégáknak – áll a válaszban. A busztársaság kommunikációs osztálya azt is leírta, hogy a veszélyhelyzet feloldása óta egyre többen közlekednek járataikon, ezért felfüggesztették a járművek maximum harminc százalékos telítettségére vonatkozó előírást.

Az Országos Rendőr-főkapitányság országos adatokat bocsátott rendelkezésünkre. Ezekből megtudtuk, hogy védelmi intézkedések megsértése, megszegése miatt július 26-áig kilencszázharminchat esetben figyelmeztetést, háromszázhetvenháromszor pedig helyszíni bírságot alkalmaztak a rendőrök. Feljelentést kétszázharminckilencszer tettek.