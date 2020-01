A Budapest Ragtime Band adott újévi koncertet Jászberényben

Vidámsággal és mókával köszöntötte a 2020-as évet szombaton este a Budapest Ragtime Band (BRB) újévi koncertje Jászberényben a Lehel Film-Színházban.

A hazai zenei élet egyik meghatározó tradicionális jazz zenekara negyven évvel ezelőtt alakult meg. A csapat célja a ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett több hagyományos amerikai zenei műfaj bemutatása, népszerűsítése a magyar közönség körében. A jó hangulatú jászberényi újévi koncerten a muzsikusok több stílusból, így például ragtime-, dixieland- és jazzszámokból válogattak. A Budapest Ragtime Band koncertjeinek meghatározó része a show, a vidámság és az önfeledt előadásmód. Műsorukat ezúttal is rengeteg zenei humorral, különleges hangszerelési megoldásokkal gazdagították.

A zenekar az elmúlt évtizedekben a hazai fellépéseken túl számos alkalommal külföldön is vendégszerepelt. Többször felléptek már a Berlini Filharmónia nagytermében, rendszeresen adnak koncertet Angliában, kétszer jártak a Kanári-szigeteken, hatszor az Amerikai Egyesült Államokban, de kaptak meghívást Mexikóba is. Turnéjuk során Európa összes országában jártak már. Az együttes tagjai a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást fontosnak tartják, akikhez gyakran kapnak meghívást. Világszínvonalú magyar nyelvű műsorukkal aktívan részt vesznek a magyar közösség kulturális életében és erősítik a határainkon túl élő nemzettársaink nemzettudatát is. A BRB rendszeresen vállal jótékonysági koncerteket. Az együttest a Jászság fővárosában is örömmel fogadta a közönség.