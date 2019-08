„A célunk egy vonzó, gyarapodó, büszke Tiszafüred megteremtése”

Ujvári Imre polgármester fogalmazott így a hírportálunknak adott interjújában. Az elmúlt öt évről, a város jelenéről és a jövőbeni elképzelésekről kérdeztük a városvezetőt. Kijelölték az elkövetkező éveket meghatározó utat, mely szorosan kapcsolódik a jelenben zajló fejlesztésekhez.

– Ha visszatekint az elmúlt öt évre, milyen mérleget vonna?

– Hogy értékelni tudjunk, fel kell idézni, honnan kezdtük a munkát 2014-ben. Öt évvel ezelőtt Tiszafüred egy eladósodott, gazdaságilag hanyatló és széthúzó település volt. Az előző városvezetés négymilliárd forintnyi adósságot halmozott fel úgy, hogy ebből komolyabb beruházás nem történt. A súlyos adósságteher törlesztőrészletei megbénították a működést, nem volt koncepció a jövőre vonatkozóan. Az EU-s pályázati ciklus forrásai pedig kihasználatlanul maradtak.

– Az itt élők halott városnak titulálták Tiszafüredet, sokan annyira kilátástalannak ítélték meg helyzetüket, hogy inkább elköltöztek. Meg volt rá az okuk. Végül mi kezdeményeztük az adósságrendezési eljárást, melynek eredményeként a kormány átvállalta a város adósságát, így sikerült a csődtől megmenekülni és stabilizálni Tiszafüred gazdasági helyzetét.

– Sokan jegyzik meg, hogy rá sem lehet ismerni Tiszafüredre. Akik elhagyták a várost, azoknak teljesen más városkép élt az emlékezetükben.

– Ennek őszintén örülök, hiszen az utóbbi öt évben több milliárd forintnyi beruházás valósult, valósul meg a városban. Elkészült a település történetének legnagyobb infrastrukturális, közmű-útépítés rekonstrukciója. Első ütemében százmillióból kicserélték a fő szennyvízvezetéket, a második lépcsőben pedig négyszáz millió forintból, hat út kapott új burkolatot és megújult a csapadékvíz- elvezető rendszer is. Az elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően megkezdődött egy teljesen új városrész építése a Belsőfokpart út mentén.

– A belváros közlekedését tehermentesítjük, és csökkentjük az áthaladó forgalmat. Az úthálózat tíz százaléka megújult az elmúlt években. A köz- intézmények felújítása után elkezdtük a belváros átalakítását, korszerűsítését. Hamarosan elkészül az új orvosi rendelő, az új piaccsarnok, és végéhez közeledik a Tiszafüredi Óvodák és Bölcsőde felújítása, bővítése.

– Ha már óvoda és bölcsőde. Az idei költségvetésben nagy szerep jut a gyermekes családok támogatásának. Mit tudhatunk erről?

– A gyermekes családok életminőségének javulását szolgálja az a rendelet, amellyel az önkormányzat 2019. január 1-től minden tiszafüredi újszülöttnek babacsomagot biztosít. Az új munkahelyteremtő beruházások és a település folyamatos fejlődése pedig elősegíti azt, hogy minél többen helyben is megtalálják a számításukat. A fejlesztések eredményeként a Tiszafüreden élő polgárok egyre modernebb és kulturáltabb körülmények között dolgozhatnak, tanulhatnak, sportolhatnak, szórakozhatnak. Nincs olyan fontos terület, ahol ne tudnánk komoly eredményeket felmutatni. Elmondhatjuk, hogy a város történetében egyedülálló fejlődés ment végbe.

– Elérték-e az öt évvel ezelőtti célkitűzéseket?

– A főbb prioritások a gazdaság élénkítése, a munkahelyteremtés és az infrastruktúra átfogó fejlesztése voltak. Ezeket sikerült megvalósítanunk. Hozzá kell tenni, hogy a város szempontjából szerencsés volt, hogy a kormányzati tervek megegyeztek a mi helyi elképzeléseinkkel.

– Külön köszönet illeti a térség megválasztott parlamenti képviselőjét, aki mindig segített minket abban, hogy az elképzeléseinket meg tudjuk valósítani. Kellett hozzá természetesen egy jó csapat, akik végig velem dolgoztak ezeknek a céloknak a megvalósításán.

„Sikerült megerősíteni a városba fektetett hitet, visszatért a bizalom a város iránt.”

– Régen az a hír járta, hogy a befektetők el sem jutottak az Ipari Parkig, hanem elmenekültek, meglátva az elhanyagolt közterületeket és úthálózatot. Kijelenthető, hogy ez már a múlté?

– Határozottan. Ez a példa jól mutatja az előző vezetés rövidlátó hozzáállását a városhoz. Több területen évtizedes lemaradásokkal sújtotta mindez Tiszafüredet. A város viszonya legendásan rossz volt a környező településekkel, szinte teljesen elszigetelődött. Léptékváltásra volt szükség, egyértelmű volt számunkra, hogy az emberek változást akarnak az élet minden területén.

– Az átfogó változáshoz bizalomra, támogatásra, közös munkára volt szükség. Enélkül nem sikerülhetett volna. A tiszafürediek közös munkájának gyümölcse, amit elértünk. Sikerült megerősíteni a városba fektetett hitet, visszatért a bizalom Tiszafüred iránt.

– Milyen most a közigazgatás és az önkormányzat együttműködése Tiszafüreden? Régen ezzel komoly gondok akadtak.

– Itt is komoly lemaradást kellett behoznunk, 2014 előtt az önkormányzat sorban kapta a jogszabálysértésekről szóló törvényességi felhívásokat. Volt olyan törvénysértő jegyzői határozat, melynek kapcsán a megyei kormányhivatal tizenegy oldalon keresztül sorolta, hogy a jegyző négy oldalas – a kormányhivatal által megsemmisített – határozata hány jogszabályt sértett meg.

– Változásokra volt tehát szükség ezen a téren is. Büszkeségre ad okot, hogy jelenleg konstruktív fejlesztő munka zajlik a városban, komoly eredményeket értünk el. A jegyzői feladatokat egy kiváló szakember, Rentzné dr. Bezdán Edit látja el, aki nemrég rangos állami kitüntetésben részesült. Szakmai tudása magas színvonalú, az együttműködése a képviselő-testülettel kitűnő. Az idő igazolt

minket és a döntéseinket.

– Mik a terveik, elképzeléseik a jövőt illetően?

– Öt évvel ezelőtt új lendületet ígértünk Tiszafürednek, azt gondolom ezt nemhogy teljesítettük, de saját reményeinket is felülmúlták az elért eredmények. Tiszafüred a térség legerősebb gazdaságával, legfejlettebb oktatási és egészségügyi hálózatával rendelkező városa lett, már valóban a Tisza-tó fővárosa. Visszakerültünk a térképre és minden alapunk megvan arra, hogy sokkal merészebb ambíciókat fogalmazzunk meg az elkövetkező években.

– Egy várost akkor lehet dinamikusan fejleszteni, ha megvan a szükséges gazdasági erő. Éppen ezért a következő években még inkább a gazdaságfejlesztésre koncentrálunk. Kijelöltük a város elkövetkező évtizedeit is meghatározó utat. Egyedülálló természeti kincseinket, hagyományainkat, kulturális értékeinket megőrizve új várost építünk. Gazdasági, kulturális és közösségi értelemben is. A célunk most már egy vonzó, gyarapodó, büszke Tiszafüred megteremtése.