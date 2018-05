A csalások elkerüléséről is szó esett a szolnoki CIC fórumon

Nemrég írtunk az egyesületek, ­civil szervezetek Országos­ ­Bírósági Hivatalhoz (OBH) ­benyújtott beszámolóival kapcsolatos visszaélésekről.

A megyei Civil Információs­ Centrum (CIC) minapi tájékoztató fórumán az ilyen visszaélések elkerülésével, a megtévesztő e-mailek kezelésével kapcsolatban is kaphattak hasznos tanácsokat az ­érdeklődők.

Dr. Molnár Beáta, a CIC elnöke­ arról is hírt adott, hogy az e tevékenységet folytató gazdasági társaság már végrehajtás alatt áll, sőt, nyomozó­ hatósági eljárás is folyamatban van.

Az utóbbi időben számos félrevezető pályázati kiírással is kecsegtetik az interneten a civil szervezeteket, ezzel ­kapcsolatban is elmondta, milyen esetekben érdemes gyanakodni. Azt is hangsúlyozta, mind a megkeresésekkel, mind a pályázatokkal kapcsolatban ingyenesen segítséget adnak a Centrum munkatársai.

Ezen túlmenően az érdeklődők az elektronikus ügyintézéssel, az e-papírral, a Cégkapu használatával, valamint az adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos oktatáson is részt vehettek.