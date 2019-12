A darabszámmal trükközik néhány horgász

Az őszi időszakban a halőri ellenőrzések során jellemzően tapasztalt szabálytalanság, hogy a horgászok a megengedett mennyiségnél több halat akarnak elvinni.

A telepítések után most is értek tetten olyan horgászt, akinél a háta mögött, zsákban eldugva 16 pontyot találtak. Találkoztak olyan horgásszal, aki 3 süllő mellett egy kecsegét is elhozott a folyóból.

Az egyébként jelenleg nem fogható kecsege, mely járműellenőrzésnél került elő, homokkal volt borítva, tehát kifogást követően a horgász eláshatta a parton, majd távozáskor magához vette.