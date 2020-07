A fegyverneki fekete nyár is döntőbe jutott

– Véletlenül találtam rá az Év Fája elnevezésű felhívásra. Mivel én is régóta ismerem a fegyverneki fekete nyárfákat – melyekből egyébként négy van – úgy gondoltam, benevezem az egyiket. Az ötletet mindenki támogatta – mondta Mészáros Ildikó költő arról, miért döntött úgy, hogy elindítja a versenyen az egyik idős nyárfát.

A fegyverneki fekete nyár lombjai alatt több évtizede zajlik Fegyvernek kulturális élete. Az Év Fája verseny célja egyébként pontosan ez, vagyis, hogy a benevezett fához személyes történetek fűződjenek, kapcsolódjon hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínáljon, vagy bármilyen más szerepet töltsön be az ott élők mindennapjaiban.

– Nagyon szép környezetben, a település szélén futó Holt-Tisza partján találhatóak ezek a fekete nyárfák.

Ez a pár egyed maradt meg a területen, melyeket szeretnénk megőrizni az utókor számára.

Régen a majálisokat a fák körül tartották, manapság pedig a városi rendezvényeket, mivel a sportpálya mellett található. Szeretnénk megőrizni az értéküket, nemcsak a fegyverneki lakosoknak, hanem az ide látogató turistáknak is.

Két éve csónakázótó is épült ezen a területen, amely a település büszkesége.

A parkban sétálók állandóan fotózzák a fákat, ami visszaköszön a közösségi oldalakon. Szeretnénk továbbra is megóvni az állagukat, a község vezetői a helyi lakosokkal karöltve mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél tovább csodálhassuk ezeket a fákat – hangsúlyozta Mészáros Ildikó, aki bízik a közösség, az összefogás erejében, és szavazásra buzdítja a megye lakosságát.

Ugyanis a 2010-ben indított az Év Fája elnevezésű megméretésen ez az első alkalom, hogy megyebeli lehet a győztes.

Öregebb lehet, mint gondolták

–Mi, helyiek hatvan- vagy hetvenévesnek tippeltük ezt a fekete nyárfát, és az értéktárunkba is így került be. De nemrég, amikor feltettem a közösségi oldalra a fotóját, egy egykor itt élt fegyverneki elszármazott jelezte, hogy szerinte jóval idősebb az a fa. Egykor a gát tövében lakott, és akkor is ott állt a fekete nyár, amikor még kisgyermek volt. Legalább nyolcvanévesre saccolja – mondta a fát versenyre jelölő Mészáros Ildikó költő.

A fegyverneki fekete nyár a szakmai zsűri tetszését is elnyerte, hiszen bekerült a döntőbe kilenc másik fával együtt, a versenyen induló negyvenből. Ezután már nyilvános szavazáson a közönség dönti el, hogy a tízből melyik lesz az Év Fája. A döntősök közül emellett kiválasztják a Hős Fa cím nyertesét, valamint az Országos Erdészeti Egyesület különdíjasát, de erre csak a közönségszavazás után kerül sor. A szavazatokat október elsejéig lehet leadni az Ökotárs Alapítvány honlapján, eredményt október 17-én hirdetnek.