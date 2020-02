A fejlesztőfoglalkozásokat sem érdemes túlzásba vinni

A lúdtalp és a hanyag tartás kezeléséről is szó esett a szolnoki védőnők által szervezett baba-mama klubban. A minap tartott alkalmon Szürösné Perjési Zsuzsa gyógytornász a Móra Ferenc úti orvosi rendelő emeleti termében beszélt a megelőzés fontosságáról. A szakember három hónapos kortól kezdve egészen az iskolaérettségig fejleszti a gyermekeket, de kitért a kismamákra is.

– Három hónapos kortól érdemes elkezdeni a mozgásfejlesztést – mondta előadásában Szürösné Perjési Zsuzsa gyógytornász. – Első körben vannak a pici babák, akiknek kifejezetten szükségük van a gyógytornára, ugyanis szülés közben vagy a méhben egy elnyomott helyzet miatt deformitás alakult ki náluk, esetleg szülés közbeni oxigénhiány miatt megkésett a mozgásfejlődés. A másik csoporttal megelőzésképpen foglalkozunk, hogy a nagy mozgásokat finomítva, később az írásban, olvasásban is segítségre legyenek az alapok. A jól felépített gyógytorna viszont sosem árt – hangsúlyozta.

Újszülöttkorban a feszes izomzat, lábdeformitásnál, vagy egyéb csípőprobléma miatt is érdemes felkeresni a szakembert, aki otthon végezhető feladatokat tanít a szülőknek. A mindennapi tornával megalapozható az iskolaérettség is. Szürösné Perjési Zsuzsa szerint a túlzott ingerek negatívan is hathatnak a fejlődésre, így érdemes a gyermek képességeihez mérten megválogatni a különféle foglalkozások mennyiségét és milyenségét.

– A nagyobbakkal a keresztmozgásokat gyakoroljuk, hiszen sokan nem tudják, melyik a jobb és a bal kezük. Akadálypályákat építünk, társasjátékozunk, kártyázunk, ami a logikát alapozza meg, fontos a figyelem és a szabálykövetés, illetve a csoportban működés – tette hozzá a gyógytornász, aki kiemelte, hogy jórészt fejlesztőeszközök segítségével dolgoznak.

A védőnők már hároméves kortól a státuszvizsgálaton figyelik a hanyag tartást és a lúdtalpat, melyek különböző gyakorlatokkal megelőzhetőek. Jó módszer, ha a gyermek mezítláb szaladgálhat a kertben, de az instabil és érdes felületű segédeszközök is hasznosak, amelyek imitálják egyebek mellett a kavicson járást.

– Papír zsebkendőt tépegethetnek a lábujjaikkal a gyerekek, vagy kislabdát és ceruzát is pakolászhatnak – tanácsolta a lúdtalp megelőzésére a gondozottjainak Szőkéné Székely Erzsébet védőnő.

– Rendszeressé tenném a lúdtalptornát az óvodákban minden gyerkőcnek, hiszen a megelőzés nagyon fontos – mondta a gyógytornász, aki hozzátette, hogy a helyesen megválasztott, magas szárú, kemény kérgű cipő, vásárlása is kiemelt.

A padba kényszerülés igen megterhelő a szervezet számára. A gyermek aktív és célzott fejlesztésében kisebb eséllyel alakul ki hanyag tartás, hiszen a vázizom erősítésével, valamint az egyensúly és koordináció fejlesztésével az iskolai időszakra is megfelelő alapokat kaphat a csemete.