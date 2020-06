A fekvőbeteg-ellátás is újraindul a megyei kórházakban

Újra végeznek tervezhető műtéteket, elkezdődtek az előjegyzések és a népegészségügyi szűrővizsgálatok is a megye kórházaiban.

Továbbra is tilos azonban a beteglátogatás, az érkezőket pedig még mindig ellenőrzést követően engedik be az egészségügyi intézményekbe, így várakozásra lehet számítani. Az apás szülés viszont a járványügyi szabályok betartásával már ismét megengedett.

A járványügyi veszélyhelyzet javulásával fokozatosan, a miniszteri utasításoknak megfelelően nyitja kapuit a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház a fekvőbeteg-ellátásban is. A járványügyi készenlét és védekezés azonban még tart, ez pedig fokozott odafigyelést igényel a betegek és az egészségügyi személyzet részéről is.

– A sürgős, azonnali ellátást igénylő beavatkozások, a maradandó károsodás megakadályozását szolgáló ellátások változatlanul előnyt élveznek – tájékoztatta hírportálunkat Dr. Bene Ildikó, a kórház megbízott főigazgatója.

– Ezenkívül megkezdődik és fokozatosan bővül az elektív, vagyis tervezhető műtéti ellátások köre, elindulnak a rehabilitációs ellátások és június másodikától a népegészségügyi szűrővizsgálatok is. A zárófertőtlenítést követően június első hetében fokozatosan az osztályok is visszaköltöznek eredeti helyükre. Az átmenetileg a rendelőintézetben működő szakambulanciák pedig várhatóan június 15-től költöznek vissza a kórházi telephelyre – tette hozzá a megyei kórház vezetője.

Dr. Bene Ildikó hangsúlyozta, a rendelőintézetben és a kórházi ambulanciákon is csak telefonon előre egyeztetett időpontokban fogadnak pácienseket. A beutaló-köteles szakrendelésekre pedig a továbbiakban is csak beutalóval érkezhetnek a betegek. A szakrendeléseken továbbra is fogadják a páciensek telefonhívásait az orvosok és szakasszisztensek, tanácsokat adnak, konzultációt biztosítanak a személyes megjelenési lehetőségek mellett.

A rendelőintézeti és kórházi belépési pontokon továbbra is folytatódik az előszűrés, ezért számítani kell várakozásra is.

– A kontaktusszám csökkentése érdekében kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a betegek egyedül érkezzenek! A várókban a másfél méter távolságot tartsák meg egymás között! Kísérőt elsősorban kiskorú, demens, fogyatékkal élő, mentővel érkező ülő- vagy fekvőkocsis pácienssel lehet beengedni. Mindkét telephelyünkön kérjük a maszkok használatát, lehetőség szerint már így érkezzenek a betegek – mondta a kórház fogadási rendjéről az igazgató. Kiemelte, továbbra is fennáll a látogatási tilalom a fekvőbetegosztályokon, súlyos állapotú beteget kizárólag az osztályvezető írásbeli engedélyével lehet látogatni. A járványügyi szabályokat betartva a vajúdó, szülő nő mellett tartózkodhat apa vagy nagykorú hozzátartozó.