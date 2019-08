A felújítási programban az idősek nappali otthona is megújul

Már javában dolgoznak az idősek nappali otthona épületén is az energetikai felújítási program keretében.

Az önkormányzat közel ötvenhárommillió forintos TOP-os pályázati támogatásból valósítja meg az idősotthon és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését.

A hivatal munkálatai már hónapokkal ezelőtt megkezdődtek. Jánosi József polgármestertől megtudtuk, a szigetelés, a fűtés-korszerűsítés már elkészült, jelenleg az akadálymentesítés zajlik. A nappali otthon felújításával viszont kicsit vártak, mivel a konyha egyébként is zárva volt a nyári szabadságolások miatt, és úgy akartak időzíteni, hogy minél kisebb fennakadásokkal működhessen az ellátás.

A nyugdíjasok ugyan most egy ideig nem tudnak napközben hol összejönni, de az intézményben nem áll meg az élet, a kötelező feladatokat ellátják, többek között az étkeztetést is.

Az intézményt szigetelik, kicserélik a nyílászárókat, felújítják a fűtést, sőt napelemeket is elhelyeznek az épületen, valamint ezt is akadálymentesítik. A munkálatok várhatóan szeptember közepére fejeződnek be.