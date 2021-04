A fény erejét használja képei megalkotásához Máté Viktor

A jászszentandrási Máté Viktor 2018-ban indította el ipari formatervező vállalkozását. Alkotásait már több külföldi országban is megcsodálták.

– Mi is pontosan a foglalkozása?

– Hivatalosan kiadványszerkesztő vagyok, valamint ipari formatervező végzettségem van.

– Mikor és miért döntött úgy, hogy ezzel szeretne foglalkozni? Mi az, ami megfogta benne?

– 2017-ben fogalmazódott meg bennem az, hogy szeretnék valami újjal foglalkozni. Szerettem volna kamatoztatni a szakmában megszerzett tudásom és ötvözni valami olyan technikával, ami még nincs jelen Magyarországon, vagy csak nagyon kevés helyen elérhető. A lézergravírozás egy olyan új opció volt, amiben fantáziát láttam. 2018-ban indítottam be a vállalkozást, akkor még főállású munka mellett.

– Mitől különleges a technológia, amit használ?

– Amikor elindítottam a vállalkozásomat még nem sok tapasztalatom volt a lézeres technológiával, de hamar ki tudtam ismerni, hiszen nagyjából úgy működik egy ilyen gép, mint egy átlagos nyomtató, tinta helyett azonban a fény erejét használja egy-egy kép megalkotásához, vagy egy alakzat kivágásához. Maga a technológia már évek óta létezik, felhasználása viszont csak nemrég ért el arra a szinte, hogy lakossági felhasználása is megfizethető legyen, de azt hiszem ez minden innováció esetében így van. Mikor gyerek voltam szinte luxusnak számított a számítógép is vagy a nyomtató. Manapság a mindennapjaink részei.

– Milyen alkotásokat szoktak a leggyakrabban rendelni, kérni?

– A legtöbb megrendelés az egyedileg tervezett, lézervágott házszám- és utcanévtáblákra érkezik. Általában születésnapokra vagy más alkalmakra kérik ajándékba, de persze saját részre is vásárolnak. Emellett természetesen rengetegféle termékem van, például öröknaptárak, kulcstartók, cégtáblák, dekortáblák, fali kulcstartók, de a gravírozott fényképek is rengetegen kedvelik. Szoktak leadni rendelést logótervezésre, névjegykártyákra, látványtervekre és egyéb dolgokra is, de ezeket ritkábban kérik. Vannak állandó megrendelőim is. Virágüzletek, aprócikk üzletek, akiknek kivágott fa feliratokat készítek virágcsokrokra, díszekre, vagy kulcstartókat különböző feliratokkal, horgászterméket készítő vállalkozóknak gravírozok díszdobozokat, de tervezek címkéket kézműves sajtokkal foglalkozó vállalkozónak is.

– Melyek voltak a legérdekesebb megrendelései?

– Többször felkértek már itt Jászszentandráson különböző rendezvények alkalmával oklevelek, gravírozott díjak készítésére is.

De volt olyan munkám is, amiket a világ távolabbi országaiból rendeltek. Köztük Németország, Svédország és Kanadába is postáztam már.

– Meddig tartott a legtöbb időt igénylő alkotását elkészíteni?

– A leghosszabb talán egy gimnáziumi tabló volt. Sok munkaóra volt benne, de a legtöbb időt a tervezés és inkább az egyeztetés vitte el, ami természetes ilyen esetben. A megkereséstől a kész termékig 3 hét telt el.

– Mi az, ami motiválja a munkában?

– Azt hiszem talán az, ami minden hasonló beállítottságú vállalkozót. Jó érzés olyan dolgokat alkotni, aminek örülnek az emberek. Megpróbálok minden munkámba egy kis egyediséget is csempészni.

– Milyen céljai, illetve tervei vannak a jövőben?

– Jelenleg egy nagyobb fejlesztés zajlik, folyamatban van egy erősebb gép beszerzése, amivel több terméket tudok előállítani, nem mellékesen gyorsabban is, amivel így olcsóbban is lehet dolgozni. Ez minden vállalkozásnál fontos. Illetve szeretném még szélesebb körben megismertetni az embereket ennek a technológiának a lehetőségeivel.