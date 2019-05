A fiatalokra is számít a hagyományőrzésben az új főkapitány

A református nagytemplomban az elmúlt vasárnap iktatták be a Hármas Kerület új főkapitányát, Györfi Sándor karcagi emeritus nagykun kapitányt, Kossuth-díjas szobrászművészt, akit a terveiről kérdeztünk.

– Az újkori kapitányválasztással a Jászkunság egy történelmi tisztséget elevenített fel, csak már más tartalommal – mondta. Az egykori jász, kiskun és nagykun kapitányok 1876-ig, az adott kerületük közgyűlésének választott tisztségviselői voltak, intézték a kerületek közigazgatási ügyeit, gondoskodtak a közrendről, a kivetett adók behajtásáról is. A jelen korunkban megválasztott kapitányok legfőbb feladata a hagyományőrzés, valamint a jász és kun identitás erősítése. Munkájukat a Jászkun Kapitányok Tanácsa koordinálja, amelynek élére maguk közül háromévenként jászkun főkapitányt választanak – ecsetelte Györfi Sándor.

– Meghatódtam, amikor az eskü szövegét mondtam, mert történelmi helyen vagyunk. Ezek, a több mint kétszáz éve, őseink által megszentelt falak között elhangzó mondatok súlyosan nehezedtek a lelkemre, hiszen a Jászkun Kapitányok Tanácsa engem javasolt erre a jászkun főkapitányi díjra, amit már ötödik alkalommal adunk át.

Karcag emeritus nagykun kapitányaként 2001-ben már bekapcsolódott ebbe a hagyományőrzésbe, és most az egykori Hármas Kerület (Jászság, Kiskunság, Nagykunság) kapitányainak feladatait irányítja.

– A feladatom továbbra is ugyanaz, mint az előző újkori főkapitányoknak, hiszen a régi főkapitányok kétszáz éve teljesen más körülmények között a kunok életét, sorsát is irányították. Mi már csak emlékezünk, de úgy, hogy meg is éljük azokat a hagyományokat, amelyeket őseink ránk ruháztak. Hiszem, hogy kötelességünk tovább folytatni, mert anélkül mi nem lennénk. Ők teremtették ezt a hazát, amikor a jászok, kunok ide bejöttek, a magyar király befogadta őket.

– Sőt, Karcagon ennek emlékművet is állítottunk, amikor IV. Béla elébe megy a kunoknak. Legalább negyvenezer fővel rendelkező hadsereg jött be Kötöny kán vezetésével, amely felesküdött a kereszténységre – magyarázta Györfi Sándor, aki megbízatása alatt tovább visz mindent abból, amit jászkun főkapitány elődjei megvalósítottak, bevezettek.

– Minden hagyományőrző csapatot, egyesületet, személyeket, akik a nemzeti kultúrát, ami a magyar kultúránk lett, legyen az akár iparművészet, képzőművészet, vagy bármilyen iparos tevékenység, ami őrzi a múltat, azt továbbra is segítem. Feladatomnak tartom, hogy megismertessem a diákokkal, fiatalokkal, akik ma már egy perc alatt a világ másik végét érik el telefonon, hogy ők is tudják, hol élnek, és melyek az értékei ennek a földnek, ahol vagyunk.

– Azt gondolom, nem véletlenül születtünk a világra. Vallom, hogy ahova születtünk, és amilyen képességeket kaptunk a Teremtőtől, azt ott kamatoztassuk, ahol élünk, annak a közösségnek a javára. Nem véletlen az sem, hogy Jeremiás prófétától kaptam az idézetet beiktatásomkor dr. Fekete Károly püspök úrtól. Nekem is ugyanez jutott az eszembe, amikor a rendszerváltás után Karcag város díszpolgára címére Jeremiás-idézetet írtam fel, aminek az a lényege: hogy munkálkodjatok a város jólétén, mert az a ti jólétetek is.

– És micsoda igazság ez, milyen szép gondolat egy díszpolgári érmen, s ez az idézet nagyon összecsengett a püspök úr gondolataival, pedig nem beszéltünk össze – hangsúlyozta Györfi Sándor, aki jászkun főkapitányként e gondolatok szerint dolgozik majd. Reméli, hogy fiatalok is csatlakoznak a kun és jász hagyományőrzéshez, mert örömmel dolgozna velük együtt a következő években, kinevezése alatt.