A Honvédelmi Minisztérium bejelentése szerint korszerű katonai helikoptereket vásároltunk az erre szakosodott Airbus cégtől.

A magam részéről teljesen megértem ezt a beszerzést. Matuzsálemi korú orosz technikánkkal már nem számítottunk tényezőnek a levegő frontján.

Ilyenkor jönnek a fanyalgó hangok, miért fordítunk ennyi pénzt kardcsörtetésre. Ez jól hangzik a propaganda szintjén, de a valóságban nincs értelme.

A katonaság és a védelmi kényszer sokáig jelen lesz még a világban, s szeretetből vagy bérmunkában senki védelmére nem számíthatunk. Még a katonai szövetséghez való tartozás sem jelent biztosítékot. Volt, amikor két NATO-tagállam porolta egymást Ciprus ürügyén.

Egy másik hír szerint a gépeket szállító cég egy helikoptergyár építését is tervezi nálunk. Ez bizonyára összefügg a jelentős hazai vásárlással, s hosszú távon akár többet is hozhat, mint amit most a gépekre költünk.

Biztonsági szempontból felmérhetetlen előny egy, az országhatáron belül levő karbantartási és alkatrész-utánpótlási lehetőség. Emellett a hadiipar mindig a technikai fejlődés húzóereje volt. Ami a munkahelyteremtésen kívül a hazai foglalkoztatásra és technológiai színvonalra is jó hatással lehet.

Nekünk, szolnokiaknak ebben most annyi a teendőnk, hogy kiváló adottságainkkal, például helikopterbázisunkkal igyekezzünk városunkba vonzani a várható beruházást. Erre lehet is esélyünk, hiszen az eddigi közlések szerint gyaníthatóan városunk az egyik számba jövő helyszíne a hazai helikoptergyártás jövőbeni bázisának.