Forma–1-es világbajnok rajtszámával indul az öcsödi versenyen

A terepjárózás már szinte a vérében van, de láthattuk őt már háromkerekű angol járgánnyal, na meg furikázott egy piros Kacsával (Citroen 2CV) is Szolnok utcáin. A veterán járművek szerelmesét, Szabó Istvánt ezúttal új autós sport csábította el, a szolnoki fiatalember újabban roncsderbi versenyeken indul.

– Véremben van a benzingőz, a veterán járművektől a motokrosszig sok mindent kipróbáltam már, így nem kellett sokáig kérlelnie Takács József Attila barátomnak, hogy próbáljam ki a gyorsasági roncsderbit. Az öcsödi cimborám évek óta űzi ezt a sportot, követtem hát a példáját – mesél a kezdetekről István.

A szolnoki fiatalemberhez nagyon közel állnak az épített autók, maga is több járművet elkészített már ilyen módon, így nem volt meglepő, hogy két keze munkája is rajta volt azon az autón, amivel belevágott a roncsderbizésbe.

– Tavaly egy épített Nissannal versenyeztem. Ez úgymond tanulóév volt számomra, sikerült néha megvillannom a mezőnyben, de elsősorban a környezet, a légkör megszokása volt a cél. A gyorsasági roncsderbiben teljesen megengedett az ütközés, én is hamar megtapasztaltam, hogy milyen érzés, amikor kilencven per órás tempónál fejtetőre borítják az embert. A bukócső és a négypontos biztonsági öv természetesen megvéd, nem szenvedtem sérülést, de azért tagadhatatlanul ijesztő érzés. Nem kis adrenalinbomba – emlékezik vissza a tavalyi versenyeire.

Szabó István természetesen idén is folytatja. A vírushelyzet sajnos az autós sportok naptárát is alaposan átírta, de ahogy a járvány enyhülésével kissé felpezsdült a motoros-, autós élet, úgy megkezdődött a roncsderbibajnokág is.

– A megyei gyökerekkel is rendelkező gyorsasági roncsderbi országos bajnokság első versenyét a Csongrád-Csanád megyei Mórahalmon rendezték meg július végén, ott egyetlen szolnokiként indultam. Sikerült megszereznem a negyedik helyet, de bevallom, szoknom kell még az új autót, később remélem, jobb is lehet a helyezés – mondja István. Ahogy meséli, idén már másik autóval vágott neki a megméretésnek, egy saját maga által épített összkerék-meghajtású Honda az ez évi társa.

– A csövezést és az átalakítást is magam csináltam. Ezzel együtt sokat kell még együtt gurulnunk, hogy alaposan megismerjem a járművet. Szoknom kell a négykerék-meghajtást, teljesen más, mint a tavalyi autóm, egyébként pedig sokkal megbízhatóbb műszakilag és bátrabban lehet vele hajtani. Az építésben egyébként nagyon sokat segített két barátom, Szabados Laci és Jakab Ati, valamint rengeteg tanáccsal ellátott a tavalyi roncsderbibajnok, Kurucz Csabi is. Próbálom meghálálni a sok segítséget azzal, hogy minél jobban szerepelek a bajnokságban. A következő bajnoki futam Öcsödön lesz a hétvégén, ahol széria géposztályban 44-es rajtszámmal állok majd a startvonalhoz. Remélem, ez a szám szerencsét is hoz majd, s nem hozok szégyent Lewis Hamiltonra, ha már ugyanazzal a rajtszámmal versenyzünk – teszi hozzá a tőle megszokott humorral Szabó István.