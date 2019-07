A fővárosból is érkeztek gyerekek a lovastáborba

Bentlakásos lovastábort szervezett tanyáján Horváth György nagykunkapitány.

A Kisújszállásról, Karcagról, Kunhegyesről és a fővárosból is érkező gyerekek közül többen évek óta visszajárnak, így ők bátrabban ülnek fel a ló hátára. Akik először jöttek, azokkal Horváth György külön is foglalkozik, hiszen előbb össze kell barátkozni a lónak és lovasának.

A gyerekek a tanyán lévő állatok etetését is megismerik, és részt vesznek a lovak ápolásában is. A lovaglás után strandolás következik, de sétakocsikázás és kézműveskedés is szerepel a programban. Esténként pedig a kunok történetéről mesél a táborozóknak a házigazda.