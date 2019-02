A fürediek végre megismerhetik a város múltjának tárgyi hagyatékait

Az idei évtől dr. Mester Edit régész a tiszafüredi Kiss Pál Múzeum igazgatója. Kinevezéséről január végén szavazott a város képviselő-testülete. Az elmúlt években Kovácsné dr. Szigeti Klára látta el a múzeumigazgatói feladatokat, őt váltja az új szakember.

Dr. Mester Edit az ELTE régészettudományi szakán végzett, ma Budaörsön él. Számos autópálya-építkezéshez köthető ásatáson vett részt az elmúlt évtizedekben. A Budapesti Történeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum, valamint a Pest Megyei Múzeum igazgatóságánál dolgozott.

Régészeti parkot hozott létre Budaörsön, mely erdei iskolaként, nyári táborként is működik. Komplex múzeumpedagógiai módszerekkel igyekszik közelebb hozni a történelmet a látogatókhoz.

A közelmúltban Tiszafüreden is megfogalmazódott az igénye egy hasonló jellegű régészeti kiállításnak. Ennek létrehozatalában tapasztalt szakemberhez fordultak, így került a képbe dr. Mester Edit.

– Olyan kiállítást szerettek volna megvalósítani, mely színesíti a város kulturális életét, és méltó a Tisza-tó főváro­sához – idézte fel a szakember.

– Szerették volna, hogy a régészet visszakerüljön a Kiss Pál Múzeum profiljába, hiszen az elmúlt évtizedekben inkább népművészeti múzeumként funkcionált – tette hozzá.

– Először összegyűjtöttük az egykor Tariczky Endre által feltárt és a Magyar Nemzeti Múzeum által őrzött leleteket. Ezeket restauráltuk, majd létrehoztuk a Városunk 7000 éve rejtőzködő kincsei névre hallgató tárlatot – magyarázta.

Az érintett leletek évtizedeken keresztül rejtőzködtek a város lakói elől, más városokban, raktárakban tartották őket. A helyiek nem ismerhették meg a város múltjának tárgyi hagyatékait.

Állandó kiállításként most végleg Tiszafüredre kerültek a szóban forgó leletek. Ez kiegészült olyan interaktív elemekkel, mint egy berendezett sarok vagy több felöltöztetett bábu. Készül hozzá a jövőben egy multimédiás interaktív játék is.

Az új vezető számos lehetőséget, megoldásra váró feladatot lát a múzeum körül. Elsősorban szeretnék erősíteni az intézmény online megjelenését, egy új honlap kialakításán dolgoznak. Emellett az intézmény jelentős átalakulás előtt áll.

Az elképzelések szerint négy telephelyen új tárlatok fogják bemutatni a város történelmi, néprajzi és egyéb kulturális értékeit. Olyan épületekben kap helyet a múzeum egy-egy új tárlata, melyek felszabadultak vagy funkciójuk megváltozott.

– A helyi gyűjtemény jelentős része ma is egy lerobbant raktárban porosodik. Ezek régészeti és néprajzi leletek, melyekkel egy kétszer ekkora épületet is meg lehetne tölteni – jegyezte meg az arányokat érzékeltetve. Szeretnék, ha ezeket is méltó körülmények között sikerülne közszemlére bocsátani.

A terv az, hogy legyen külön egy néprajzi, valamint egy régészeti kiállítás. A múzeum főépülete, a Lipcsey-kúria sok szállal kapcsolódik az 1848–49-es szabadságharc eseményeihez. Így ott kapna helyet a történeti múzeum, mely a város fejlődését lesz hivatott bemutatni. Emellett egy galéria létrehozásában gondolkoznak, ahol alkotóművészek jutnának lehetőséghez.