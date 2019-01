A gazdák örülnek, hogy végre az évszaknak megfelelő az idő

Fehérlik a határ, végre igazi, évszaknak megfelelő időjárással számolhatunk. A hó jól jött a szántóföldeken, védi a kikelt zsenge növényeket. A mezőgazdászok reménykednek, hogy minél hosszabb ideig kitart a lepel. Tavaly nemigen mérhettünk kemény mínuszokat, pedig a tartós fagy megtizedelheti a kártevőket is. Erre most meg is van az esély.

A gazdák számára ez az időszak a tavaszra való felkészülés ideje, a gépek karbantartásának, javításának ideje is. – Végre normális téli időnek vagyunk tanúi – jelentette ki Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke is. – A hideggel párhuzamosan megjött a hó is, ami a kikelt növényeket védi. – Bízunk benne, hogy további hóval is számolhatunk. Ha tartós fagy jön, az mindenképpen jó hatású a kártevők szempontjából, főleg az invazív fajokat, poloskaféléket ritkítja, melyek nem tudtak még alkalmazkodni az itteni évszakok változásaihoz. – A pockok kártétele is csökkent a művelt területeken, bár az útpadkák mentén, a töltéseknél még nem annyira. – A 2018-as évet tekintve elmondható, hogy összességében átlagos esztendőn vagyunk túl. Bár a korai tavaszi növényeknek nem kedvezett az időjárás, de a későbbieknek, a kukoricának, a napraforgónak, zöldségeknek, gyümölcsöknek igen, kivéve a barackféléket, melyeket fagykár ért. – A nyári aszály júliusban, augusztusban éreztette hatását, de a megfelelően művelt területeken átvészelték ezt az időszakot a növénykultúrák, néhány aszálycentrum kivételével, ami a megye 5–10 százalékán jelentkezett – mondta. – Az őszi vetésű növényeknek jó talajállapotokat tudtunk teremteni, lehetett porba vetni. A csapadék ugyan kicsit későn érkezett, de ez csak a tenyészidőt rövidítette meg, ezt a növények tavasszal be tudják hozni – tette hozzá. Tóth Gáboréknak a megyében többfelé van kisebb-nagyobb földjük. Mint Gábor elmondta, az ő vetésük is változatos képet mutat annak függvényében, volt-e csapadék az adott területen ősszel. Annak örülnek, hogy hó védi a növényeket a fagytól, bár pár centinél sehol nem vastagabb. Azt nem szeretnék viszont, hogy olvadni kezdjen, aztán ismét fagyjon, mielőtt a föld elnyelhetné a hólevet, az kárt tenne a zsenge hajtásokban. A jászsági részen viszont azt tapasztalta a napokban, hogy kisebb madárcsapatok le-leszállnak és csipegetik a hóból kilátszó zöldeket, de messziről nem ismeri fel, mifélék. Reméli, nem okoznak nagy kárt. – Nem vastag, olyan öt centiméter körüli a hótakaró mifelénk, de jól jött a vetésekre – számolt be róla Fekete József, a Tiszasülyi Gazdakör elnöke is. – A vetések vontatottan keltek, azt még nem tudni, mennyi mag ment tönkre, mert látni, hogy foltos a gabona. A repce mifelénk mondhatni, hogy nincs, nem viselte jól az őszi időjárást, és a sekélyebb részekre vetett búzák keltek ki leghamarabb. – Az árpa elég gyengén kelt. Bizonyos területeken nagy egyedszámban megjelentek az őzek, de jelentős kártételre nem számítunk, az még ki tud hajtani, amit ezek a vadak lecsipegetnek – árulta el a gazdakör vezetője. A kertekben egyébként árthat a túl sok hó Bohácsi Gábor kertészmérnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a szántóföldi növényekkel ellentétben a kertben nem biztos, hogy olyan kedvező a hosszabb ideig megmaradó hó. Sok helyen van pázsit, de a fű viszont megsínyli, ha sokáig takarja a fehér lepel. Az örökzöldeknél, kerti tujáknál, ha nedves hó hullik, az ágakat széthúzza, ezért célszerű mielőbb lerázni róluk. A hótakaró a kerti cserjéket sem védi meg a fagytól, nem úgy, mint a kint telelő évelő növényeket. Többek között a rózsák védelméről is célszerű volt már a téli idő beállta, az ünnepek előtt gondoskodni. A dézsában nevelt növények, leanderek a –3, –5 °C-ot pár napig elviselik, de a hidegebb már árt nekik, így ha eddig nem tettük meg, célszerű mielőbb melegebb helyre vinni. Persze nem fűtött szobába, hanem oda, ahol 0–2 °C van. Vagy pedig összerakni őket egy kupacba, és betakarni őket szénával, szalmával, vagy ha az nincs, textíliával, ami valamelyest védi őket a hidegtől. Ezt legjobb még a fagy előtt megtenni. Ha pedig enyhül az idő, január végén, február elején is lehet metszeni, majd lemosó permetezni a gyümölcsfákat. A kártevők elpusztulnak A zord tél miatt régóta szünetelnek már a mezőgazdasági munkák megyénkben. Szakértők szerint ez az időszak a kártevők pusztulásának kedvez igazán. – Az enyhe őszi időjárás nyomán megszaporodott a mezei pockok és más rágcsálók egyedszáma a földeken. A mostani fagyos, havas idő viszont nagymértékben megtizedelheti a pocokállományt. – Életmódjuknak ugyanis egyáltalán nem kedvez ez az idő – mondta el hírportálunknak Kis Zoltán. Térségünk mezőgazdasági szaktanácsadója hangsúlyozta, ezek a kártevők korábban jelentős veszteséget okoztak a térségbeli gazdáknak. Törökszentmiklós és Fegyvernek környékén legalábbis mindenképp. – Ezen a vidéken a szabadföldre kipalántázott szamóca gyökerét rágták meg tömegével a mezei pockok. De számos tökfélében is nagy károkat okoztak – tette hozzá. Kis Zoltán kiemelte, arra számítanak, a rovarkártevők száma is jelentősen csökken majd a termőföldeken. / Hartai Gergely /