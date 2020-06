A gyermekek és szüleik mosolya ad nekik erőt ehhez a hivatáshoz

Gyermekszeretet, segítőkészség, bizalom. Több mint száz éve működik a védőnői szolgálat az országban. A szakemberek elsősorban kapcsok a családok és az orvosok között, de ennél sokkal komplexebb szolgáltatást nyújt ez a tradicionális rendszer, ami méltán került a hungarikumok közé. Szolnokon tizenkilenc területi, valamint tizenhárom iskola-ifjúsági védőnő látja el a feladatokat. Munkájuk szépségeiről beszélgettünk a védőnők napja alkalmából.

– Szerintem a legszebb szakma. Ha valaki ezt a hivatást választja, egy életre megtalálhatja magát. Felelősségteljes, ez nem kérdés, de annál nagyobb öröm nincs, hogy körzeti védőnőként kismamaságtól kezdve a gyermek hatéves koráig figyelhetjük, hogyan fejlődnek. Ha gondjuk, bajuk van jelentkeznek a szülők, és megfogadják tanácsainkat – mondta Szabó Csilla, aki harmincnégy éve dolgozik Szolnokon.

– A mosolyok, rajzok, fényképek, amiket kapunk, számos kedves történetként elevenednek fel. A legnagyobb elismerés, ha nem felejtenek el minket. Sokan évekkel később az utcán is ránk köszönnek, megölelnek – mesélte szakmájának könnyfakasztó pillanatait a védőnő.

– A csecsemők testi, lelki fejlődéséért felelünk, a családok érdekében a gyermekorvosok mellett, közösen dolgozunk. A találkozások során a bizalom kiépítése a legfontosabb szempont, hogy bátran fordulhassanak hozzánk a szülők – emelte ki Szabó Csilla, aki azt is hozzátette, hogy a munkájukat a beszélgetésre alapozzák, meghallgatják a családok problémáit is.

– Most, hogy a szakdolgozók közé soroltak át, úgy érezzük, anyagilag is megbecsülnek minket. Így talán egyre több fiatal is érkezik majd a pályára – tette hozzá.

– A védőnői szolgálat hungarikum, egy olyan különlegesség, melyre joggal lehetünk büszkék! – hangsúlyozta a védőnők napja alkalmából dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő. – A magyar egészségügy és családgondozás különleges ötvözete hatalmas értéke hazánknak, így különösen nagy örömmel tölt el, hogy sikerült rendezni védőnőink fizetését azzal, hogy az egészségügyi szakdolgozói bértábla vonatkozik rájuk is!

– Megérdemelték, hiszen ők a gyermekes családok társai, mondhatni átmeneti családtagjai, akikre nyugodtan támaszkodhatnak az anyák, s akik mindig segítséget nyújtanak az apróságok nevelésében, az anyák és gyermekük egészségének védelmében. A koronavírus-járvány időszakában mutatott helytállásukat – melyért ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet – az állam is elismeri, ők is részesülnek az egészségügyi dolgozók félmillió forintos egyszeri juttatásából július elején.

A szakemberek magas szintű tudásukkal, a családokkal szoros kapcsolatot tartva, sokféle módon támogatják az anyák és a gyermekek egészséges fejlődését, és nyújtanak segítséget.

Lajkó Alexandra hét éve dolgozik védőnőként Szolnokon, a gyermekszeretete vonzotta a szakma irányába.

– Nagyon szeretek emberekkel találkozni, megoldani problémákat, látni a gyerekeket, ahogy felnőnek. Jó élmény, hogy egy korosztályt végigkísértem. Mindig jó kedvvel jövök dolgozni, a gondozottak is pozitív töltetet adnak. A tapasztalat elengedhetetlen a szakmában, hiszen senkire sem lehet ráhúzni a „nagykönyvet”, így folyamatosan tanulnunk kell. Fontos még, hogy jól tudjuk együtt dolgozni a város más szervezeteivel – mondta a szolnoki védőnő.

Nagy Mónika kiegészítette: nagy százalékban együttműködőek a szülők, vagy legalábbis meg lehet találni a kulcsot hozzájuk.

– Az elején nehezen fogadtak el, most már olyan problémával is megkeresnek, amit sosem gondoltam volna, hogy valaki ennyire megnyílhat. Együttműködés és őszinteség nélkül nem tudunk együtt dolgozni – mondta a fiatal védőnő, aki szerint a legfelemelőbb, ha látja, megfogadják a tanácsát, és pozitív változás tapasztalható a gyermeken.

A védőnők munkájukat reggeltől estig végzik. Egy aggódó anyuka kérdéseire a hivatalos munkaidő lejárta után is válaszolnak. A járvány idején a szokásos látogatások elmaradtak, így még több telefonhívást kellett fogadniuk.

– Nem maradtak magukra a szülők, folyamatosan kerestek minket. Megtalálták a csatornát, hogy választ kaphassanak a kérdésre. A bizalom talán még inkább fontos volt. A helyzet megerősített minket abban, jó, hogy létezik a védőnői szolgálat. Tulajdonképpen benne élünk a család életében, főleg az első időszakban. Közvetlen a kapcsolat a családdal, utolérhetőek vagyunk. A szolgálat a gyermekek fejlődését a középiskola befejezéséig kíséri – hangsúlyozta Szőkéné Székely Erzsébet, aki huszonnyolc éve dolgozik Szolnokon körzeti védőnőként. Hozzátette: nem könnyű a szakma, az alkalmazkodás képessége elengedhetetlen.

– A problémáknál is jelen kell lenni. Nem egészséges baba érkezésekor az anya, de a család lelki világa is megzuhan. Támogatólag ott állok mögöttük. Fontos: érezzék, hogy számíthatnak rám, kisírhatják magukat.

Ha szükséges, szakembert ajánlok, végigkísérem őket az úton. Ha látom a szemükben a megkönnyebbülést, esetleg az arcukon egy mosolyt, erővel tölt meg, hiszen ez a munkám – emelte ki, majd hozzátette: a legjobb élmény, ha a gondozottaktól pozitív visszajelzés érkezik.