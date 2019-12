A három éve leégett alkotóház újjáépítését is megkezdhették idén

Megyénkben a hagyományőrzés mindig is a kultúra egyik alappillérének számított. Tárgyalkotó népművészeinknek köszönhetően e régi értékek, az évszázados stílus- és formakincsek, motívumok ma is továbbélnek. A régi mesterségeket őrző fafaragók, csipkekészítők, szalma- és vesszőfonók, fazekasok, kovácsok és társaik nemzedékről nemzedékre örökítették át tudásukat és adják tovább ma is.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 1984 decemberében alakult meg az Országos Népművészeti Egyesület tagszervezeteként negyvenhárom taggal, Szolnokon. 1992-ben vált önálló jogi személyiségű egyesületté, 2004-től közhasznú civil szervezetként fogja össze a hagyományőrző mesterségek képviselőit, hogy a népi kézművesség szellemi értékeit, technikai fogásait felelevenítsék, e hagyományokat ápolják és továbbörökítsék.

Az egyesület jeles évfordulót ünnepelhetett az idén, hiszen harmincöt esztendeje működnek. Három és fél évtized pedig nem kis idő egy civil szervezet életében. Az évforduló kapcsán a nyáron Tiszavárkonyban, székhelyükön rendeztek alkotásaikból kiállítást, a közelmúltban pedig a szolnoki Hotel Tisza étteremben megtartott ünnepi közgyűlésükön elevenítették fel életük, programjaik legmaradandóbb pillanatait, mozzanatait.

– Emlékezünk, és reméljük, hogy az emlékezés további erőt és hitet ad az egyesületi élet folytatásához – nyitotta meg a rendezvényt Kenyeres Sándorné elnök. És van is mire emlékezniük. Tiszavárkonyi alkotóházukban – mely sajnos három éve szilveszterkor leégett – számtalan gyermek és felnőtt alkotótábort tartottak, utóbbi években kézművesszakkört működtetnek. A tagok nem csak a megyében, de az ország különböző részein, sőt, külföldön is bemutatkozhatnak. Több alkotó eljutott az egyesület révén Angliába, Franciaországba és még Malajziába is, sőt a milánói világkiállításon is szerepeltek.

Az egyesületi tagok visszaidézték legemlékezetesebb élményeiket, köztük Hegedűs József Csokonai-díjas fafaragó, alapító tag is, aki harmincnégy évig volt az egyesület titkára. Felidézte megalakulásuk történetét, azt, hogy szerettek volna egy otthont az egyesületnek, helyszínül pedig Tiszavárkonyt választották. Beszélt az alkotóház építésének küzdelmes, ám lelkes mozzanatairól, az egyesület szervezte táborokról, szakkörökről, konferenciáikról, sőt a hagyományőrző disznóvágásaikról is, melyet legelső alkalommal az amerikai nagykövetségnek szerveztek meg.

A rendezvényen Hegedűs István, Tiszavárkony polgármestere hangsúlyozta az egyesület és az önkormányzat szoros kapcsolatát, elárulta, annak idején ő is részt vett az épület alapjainak ásásában. Mikor az alkotóház felépült, és látták, hogy jönnek a táborozók, vendégek, külföldi csoportok, mindenkit büszkeséggel töltött el, hogy ezek az emberek Tiszavárkonyt szeretnék látni. Mint mondta, közös érdekük, hogy az alkotóház újjáépüljön. Elmondta, a tiszavárkonyi és környéki vállalkozások biztosították őt, hogy számíthatnak rájuk.

Az évfordulóra készítettek egy kiadványt is, melyből történetükön túl az érdeklődők megismerhetik legjelentősebb alkotóik tevékenységét is.