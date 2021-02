A háttérben már a nyári programokon dolgoznak Karcagon

Nyárra új nyílászárókat kap a karcagi Ifjúsági Ház, azt azonban még nem tudni, hogy megtartják-e idén a birkafőző fesztivált. Mindezt Sótiné Szathmári Dórától, a Déryné Kulturális Központ novembertől megbízott igazgatójától tudtuk meg. A szakember 1998 óta dolgozik az intézményben közművelődési szakemberként.

– A Déryné Kulturális Központhoz tartozik az Ifjúsági Ház Csokonai Könyvtár, a Városi Sportcsarnok és a Liget úti Sporttelep, illetve a Nagykun Látogatóközpont, melyben jelenleg a Városgondnokság található. A huszonnyolc és fél álláshelyből nincs mind betöltve, a hónap végéig tíz közfoglalkoztatott kolléga is segíti munkánkat.

– Bízom benne, hogy ezt a létszámot márciustól is meg tudjuk tartani – mondta az igazgatónő, aki szólt arról is, hogy a Sportcsarnokban a Karcagi Sportegyesület és bérlőként más szakosztályoknak az edzései zajlanak csak, és szigorúan csak a sportolók léphetnek az épületbe.

A két általános iskola testnevelésóráit megtartják, havonta egy alkalommal itt adnak helyet a véradásnak is.

– A Csokonai Könyvtárban a hagyományos értelemben vett könyvkölcsönzés nem lehetséges, de előre egyeztetett időpontban a választott könyveket elvihetik az olvasók. Folyamatos írjuk ki a versenyeket is, a Csigabiga palota mesemondó versenyt már meg is hirdettük. Az országos Kazinczy Szépkiejtési Versenyre csak videós formában nevezhetnek a diákok.

– Sajnos a művészeti csoportok órái, a helyi amatőr zenekarok próbái is elmaradnak. A csipkeverő szakkör és a nyugdíjasklubok tagjai is tartják velünk a kapcsolatot – tette hozzá Sótiné Szathmári Dóra, aki arról is beszélt, hogy egy pályázatnak köszönhetően június 30-ig, mintegy nyolcmillió forintból az Ifjúsági Ház nyílászáróinak egy részét és a lépcsőházi üvegfalat is kicserélik – ez energiatakarékosság, zajterhelés és komfortérzet szempontjából is fontos.

– Ha a szabályok engedik, ugyanitt, a pályázat részeként tizenkét élőzenei produkciót is szeretnénk tartani. Pályáztunk a Karcag Városért Helyi Akciócsoportjánál eszközökre, közösségfejlesztő programokra is – sorolta Sótiné Szathmári Dóra.

Az igazgató azt is elmondta, a bezárás alatt a Déryné második emeleti folyosóját kollégái kifestették, és a földszinti művészbejárót is rendbe teszik.

– Bár még nem tudjuk, mikor nyithatunk ki, de a programok, színházi előadások, koncertek szervezésén a kollégáim már dolgoznak. Még nagy kérdés, hogy a hagyományos módon tarthatjuk-e meg a birkafőző fesztivált és a gyermeknapot, mert mindkettőt sokan várják. Reméljük, a szeptemberi városnapot, ahol könnyűzenei koncerteket tervezünk, már megrendezhetjük.

– Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a kultúra támogatását maximálisan fontosnak tartja, biztosítja a költségvetésünket, a teljes dolgozói létszámot! A visszajelzésekből tudjuk, hogy hiányzunk az iskoláknak is saját rendezvényeik kapcsán, de a közönség is várja már az előadásokat, színházi esteket, koncertet, könyvbemutatókat – fogalmazott a szakember.