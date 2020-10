A házasulandó párok többsége jövőre halasztja lakodalmát

Egy szeptemberi rendelet korlátozza a zenés-táncos rendezvények megtartását. De mi a helyzet a lakodalmakkal? A jogszabály szerint ugyanis különbség van, ha a pár étteremben, szállodában, rendezvényközpontban vagy művelődési házban szervezi az esküvőjét.

A tapasztalatok szerint, akik mégis megtartják az esküvőt, a szertartást is hamarabbi időpontra tűzték ki, hogy este tizenegy óráig minden megszokott elem beleférjen az időbe.

– Eredetileg tavaszra terveztük az esküvőnket, de mivel akkor nem lehetett nagy lakodalmat tartani, áttettük őszre. Most nagy bajban vagyunk, mert hasonló a helyzet, mint akkor volt. Úgy döntöttünk, inkább jövőre halasztjuk, remélve, hogy addigra lecseng a járvány – mondta a szolnoki Kiss Sarolta.

– Rákóczifalván délután háromra foglaltunk időpontot, mert Szolnokon már telt ház volt. Mivel a rokonok között sok a kisgyermekes család, így egyébként is tíz óráig terveztük a lagzit – avatott be Héjáné Szilvás Katalin Szandra, aki párjával a napokban mondta ki a boldogító igent. Az egyik szolnoki étteremben gyűltek össze, ahol sok játékos feladattal színesített, élménydús estét töltöttek el közösen.

– A járványhelyzet annyiban nehezítette a szervezést és a nagy napot, hogy nem tudott mindenki eljönni. Negyvenkét főt hívtunk, végül harmincan érkeztek – tette hozzá.

Hetente hozzák az újabb szigorító intézkedéseket, melyek a zenés-táncos rendezvényeket érintik. A szolgáltatók igyekeznek alkalmazkodni a folyamatos változáshoz.

– A jelenlegi szabályok szerint a mi értelmezésünkben a szállóvendég részt vehet a lakodalomban tizenegy óra után is, akik viszont nem foglaltak szobát, azokat haza kellene küldenünk. Ez már önmagában is kivitelezhetetlen, abszurd helyzetet teremt, így azt az álláspontot képviseljünk, hogy tizenegy óra után bezárunk. Erről kiértesítettük azokat a párokat is, akik nálunk szervezték le az esküvőjüket. Felajánlottuk, hogy tudnak hamarabb – hat helyett négy órakor – kezdeni – mondta Csépe Zsolt, a Garden Hotel ügyvezetője kitérve arra, hogy mindezek ellenére is csak korlátozott számban tartanak idén ősszel lakodalmat.

– A lefoglalt időpontok jó részét a következő évre tették át, hiszen az ifjú pár ilyen körülmények között nem kívánja megtartani a jeles alkalmat. Néhányan mégis akadnak, akik tudomásul vették az időbeli szűkítést, és kisebb létszámban – ötven-hetven fővel – tartják meg az esküvőt – részletezte.