A helyi gazdaság erősítéséért is dolgozik a Túri Kamra csapata

Továbbra is az összefogás erejében látja az előrelépés lehetőségét a Túri Kamra csapata. A 2017-ben megnyílt, helyi termékeket kínáló múltidéző üzletben a járványhelyzet idején is fáradhatatlanul dolgoznak, saját fejlesztésükért tett lépéseken túl a helyi gazdaság erősödését is célul tűzték ki.

– Az elmúlt hónapok mindenkinek kihívást jelentettek, sokaknak nehézséget okozott ez az időszak. Ezért gondoljuk úgy, hogy az eddigieknél is nagyobb odaadással kell dolgoznunk. Szerencsére az elmúlt egy évben is sikerült fejlesztéseket végrehajtanunk. Így a bolt előtti zöld övezetben tavaly nyáron létrehoztuk a Kamra Teraszt, ami helyi, egészséges étkekkel csalogatja vendégeit, és közösségi tér funkciót is betölt. Reméljük, mielőbb újranyithatjuk – kezdte dr. Barancsi Ágnes. A Túri Kamra ötletgazdája, vezetője további újításokról is beszámolt. Elmondta, hogy elindították a „Helybe visszük a Helyit" programot a településen. Ennek célja, hogy a nyomon követhető, egészséges élelmiszerek a lehető legtöbb lakos számára elérhetővé váljanak. Emellett mini virtuális inkubátorházként üzemelnek, melyben személyre szabottan segítik a hálózat tagjait pályázatírás, jogi, pénzügyi, marketing, gazdálkodási szaktanácsadással. – Egy érdekességgel is készültünk. Mezőtúr hagyományára, múltjára való tiszteletünk jeléül rekonstruáltuk, „újranyomtattuk" az 1944-ben egyetlen példányban kiadott „Mezőtúri egy pengős" helyi fizető eszközt. Ezzel a Covid helyzet nehézségeivel küzdő helyi vállalkozásoknak tíz százalék törzsvásárlói kedvezményt biztosítunk minden vásárláskor – számolt be a vezető. Többek között ezek az újítások és a referenciák adták az alapot, hogy a Túri Kamra novemberben megnyerte az Észak-Alföldi Innovációs Díjat. Ez pedig arra ösztönözte a kamra csapatát, hogy pályázzanak a 2021-es Magyar Innovációs Nagydíjra is. – Ha elismernek minket, nagyon boldogok leszünk, de ha nem, akkor is folytatjuk a megkezdett utat. Számunkra továbbra is a közös értékteremtés a cél – hangsúlyozta dr. Barancsi Ágnes. A Túri Kamra jó úton halad ebben, ők innovatív értéket képviselnek, hiszen az országban egyedülálló kereskedelmi hálózat az övék, mely közös értékesítési pontot, közös webfelületet biztosít vállalkozási partnereinek. Mindezek mellett a Mezőtúr és környékbeli helyi termékek előállítóinak közös megjelenést, egységes arculatot biztosítanak, 2020-ban ugyanis a Magyar Állam Nemzeti Szellemi Tulajdon Hivatala hivatalosan is bejegyezte „Mezőtúri Míves Termék" védjegyüket. – Számunkra óriási előremozdító erő, amikor elismerik tevékenységünket. Ilyen volt, amikor 2019-ben elnyertük Az év boltja címet, a felhívásra egyébként idén is pályáztunk, a napokban adtuk be pályamunkánkat. Büszkeség továbbá, hogy tavaly bekerültünk Mautner Zsófia szakács, Jász-Nagykun-Szolnok megye gasztro nagykövete által írt „Tisza Tavi Toplista, kulináris Kalauz" című kiadvány kötetébe a TOP 10 helyi alapanyagokat értékesítők körébe – számolt be az eredményekről az ügyvezető. Egy beteg gyermeknek is gyűjtenek – A Mezőtúron élő szegény nagycsaládoknak, gyermekeit egyedül nevelő szülőknek, egyedülálló idős embereknek nyújtunk kézzel fogható segítséget – mondta el dr. Barancsi Ágnes, a Túri kamra ötletgazdája. – Január óta arra kérjük a vállalkozó társakat, lakosokat, hogy számukra feleslegessé vált, de még használható dolgaikat hozzák be hozzánk. Szorosan együttműködünk a város önkormányzatával is. Mindig adott hónap végéig várjuk a felajánlott tárgyakat. Márciusban egy egyedül álló nagymamát kerestünk meg, aki a beteg hét éves unokáját egyedül neveli. A gyermek állapota kritikus, etetni, itatni kell, bébiételeket, tápszereket várunk számára – mondta el dr. Barancsi Ágnes.