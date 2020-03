A helyiektől várnak programjavaslatokat Öcsödön

Ötletládát helyzetek ki a helyi művelődési házban a közelmúltban.

– Soha Attila polgármester egy korábbi testületi ülésen kifejtette, hogy az öcsödiektől javaslatokat vár annak érdekében, hogy a település két nagy rendezvényén, május elsején és augusztus huszadikán milyen programokon vennének részt szívesen – mondta Séráné Domonkos Györgyi, az Öcsödi Művelődési ház és Könyvtár vezetője.

A szakember hozzátette, hogy munkatársa kiterjesztette az ötletgyűjtést az intézmény egyéb szolgáltatásaira is.

– Szép számmal gyűlnek a javaslatok, a könyvtárba is tervezünk egy ládikát, hiszen szükségessé vált, hogy a lakosság igényeit felmérjük, és úgy tűnik, a helyiek is egyre aktívabbak – részletezte a vezető, majd folytatta: még ha nem is sikerül mindent azonnal, hanem csak az esztendők során megvalósítani, az ötletek akkor is legalább támpontokat adnak a további tervezéshez.