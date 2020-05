A „homokozó aljáról” érkezett a segítség 3D nyomtatók formájában

Először áprilisi tréfának gondolta a közösségi összefogást szervező szolnoki családapa a Kínából érkezett felajánlást.

A járványügyi készenlét idején a szolnoki arcpajzsos, 3D nyomtatós csapat szervezőjeként találkozhattak a Szoljon.hu hírportál olvasói Ádám Csabával.

– Amikor elkezdtük az arcpajzsok nyomtatását, a Facebookon tettük közzé felhívásainkat, így elég sokan találtak kapcsolódást az együttműködéshez. A hírverésnek fontos része volt abban, hogy összetalálkozott a nyomtatós csapat. Hiszen mindenki a saját gépével vett részt a közös erőfeszítésben. A felhasználók is így szereztek tudomást és kerestek meg az arcpajzsokért. De azt nem gondoltam volna, hogy Kínába is eljut a hír – emlékezett Ádám Csaba.

– Április 1-én írt rám egy kínai feliratú női arckép. Először azt hittem, hogy áprilisi tréfa. Azt írta, hogy segítenének a gyártásban és küldenének két teljes értékű 3D nyomtatót. Jó persze, biztos jön a fordulat, hogy pénzt kér, mindjárt megad egy bangladesi számlaszámot, gondoltam. Noha visszajeleztem, nem is vettem igazán komolyan. Pénzt azonban nem kértek. Helyette április 14-én jött egy jelzés az egyik gyorspostától, hogy csomag fog érkezni és elő kellene készíteni a dokumentációt – magyarázza.

– Kínáról az jut eszembe, amikor gyerekkorunkban ástunk a homokozóban és már a vállunkig ért a lyuk, akkor mondtuk, hogy mindjárt leérünk a Föld túlsó oldalára és a világ túlfelén pont Kína van – meséli nevetve.

– Egyre telt az idő, mígnem május 11-én jött a jelzés a futárcégtől, hogy beérkezett hozzájuk mindkét csomag a hongkongi depójukba, másnap a küldemény Lipcsében volt és harmadnapra kiszállították Szolnokon. Kifizettük a vámterhet és most itt van.

– Megnézték már, hogy mit kaptak?

– Természetesen azonnal összeraktuk. Anyagot is kaptunk hozzá, amivel nyomtatni tudtunk, úgyhogy máris nyomtattunk hozzá alkatrészt. Automatikusan szintez, halk, precíz, gyors. Annyira, hogy gondolkozunk rajta, üzleti kapcsolatba lépünk a jövőben.

Elküldtük kérdéseinket a Shenzhen Anet Technology Co., Ltd. részére is Kínába, Sencsenbe. Azt írták, mióta a hírekben szerepel a világjárvány, megpróbálnak segíteni. Mielőtt megtalálták Ádám Csaba itthoni problémákról írt bejegyzését a közösségi hálón, már Európa több országába küldtek ajándék 3D nyomtatókat, hogy segítsenek a nehéz időkben. A céget a társadalmi felelősségvállalás vezette, mivel ők nem gyártanak arcpajzsokat, hanem olyan gépeket gyártanak, amivel arcpajzsokat lehet előállítani. Az utazási korlátozások most nem teszik lehetővé a személyes kapcsolatokat, de örömmel üdvözölnek minden jövőbeli együttműködést ezen az ugrásszerűen fejlődő területen.