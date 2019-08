A hoszteszkedés bizonyult idén a legnépszerűbb diákmunkának

Főleg fesztiválokra, elektronikai cikkekre gyűjtöttek a nyári időszakban a diákmunkások. A Meló-Diák szolnoki és karcagi irodájában több mint ezer tanuló fordult meg hosszabb-rövidebb időre. Idén a hoszteszkedés bizonyult a legnépszerűbbnek, és a mezőgazdasági munkákra találtak legnehezebben vállalkozószellemű fiatalokat.

A nyári időszakban zömmel a szabadságolások miatt a diákmunkások száma is megnő. A gyárak a betanított munkára lelkes fiatalokat keresnek, a tapasztalatok szerint már áprilisban érdemes jelentkezni a szövetkezeteknél.

Gulyás Csaba, a Meló-Diák szolnoki és karcagi irodájának vezetője elmondta, nyáron ötszáz-hatszáz diák fordult meg a cégnél, egész megyére nézve ezres nagyságrend azoknak a száma, akik munkát vállalnak. A diákok alkalmanként tíz-tizenöt típusú állás közül is választhatnak. A képzettséget nem igénylő vízosztástól a gépkezelésen át az irodai munkáig.

– Idén nyáron a hosztesz­kedés bizonyult a legnépszerűbbnek, de a szórólapozást is szívesen vállalták a diákok, mert nem jelent feltétlenül egész napos elfoglaltságot, mégis tervezhető bevételt biztosít – magyarázta az irodavezető. – Az üzemekben, gyárakban a termelés a szabadságolások miatt nem állhat le, ilyenkor az egyszerűbb betanított munkákra szívesen alkalmaznak diákokat gépkezelésre, szalagmunkára, csomagolásra és pakolásra.

– A cégek előre jelzik azokat az időintervallumokat, amikor kiegészítő munkatársakra van szükségük, a betanulás során elsajátítják a szükséges ismereteket a fiatalok, így általában a munkáltatók ragaszkodnak tanulóinkhoz. Akadt olyan, amikor egy cégvezető az előző nyári diákmunkását kérte, mivel jól beilleszkedett és jó munkaerőként bevált korábban – árulta el Gulyás Csaba.

A műszakos gyári munkákra hamar találnak jelentkezőket, a mezőgazdasági feladatok elvégzésére kevesebb felkérés érkezik megyénkben. Az irodavezető szerint pedig ezen tevékenységeknek rosszabb a hírük, mint amilyenek valójában. Akadnak baráti társaságok, akik együtt jelentkeznek ezekre a pozíciókra, így akár csapatépítésnek is fel lehet fogni ezt a munkakört.

Sok múlik ugyanis azon, hogy kikkel dolgozik együtt az ember.

– Idén volt a tizenkettedik alkalom, hogy a gyümölcsszedésben vállaltam munkát nyáron. Szilvásban először szedőként dolgoztam, később a teherautón felíróként. A nyári szabadságomon és a hétvégi szabadidőmben még mindig visszatérek a régi munkahelyemre. Keresetkiegészítésként a mai napig jól jön a megkeresett pénz – mesélte a jászkarajenői Hajnal Tímea, aki a mezőgazdasági munkában kapott fizetéséből jogosítványát finanszírozta, használt autót, telefont és laptopot is vásárolt magának.

A célok másnál is hason­lóak, a szolnoki Pakai Patrícia felszolgálóként dolgozott nyáron egy vendéglátóegységben. A fizetésének egy részét a tanév idejére félretette, másik részéből nyaralni és fesztiválokra jutott el, és még laptopot is vett magának.

Gulyás Csaba szerint a diákoknak két csoportja van, akik egész évben keresik a munkalehetőséget, illetve akik kizárólag nyárra tudják szabaddá tenni magukat.

A szezonmunkák lassan befejeződnek, a diákok viszont a tanév során is csatasorba állhatnak.

Ilyenkor leginkább a szaktudást igénylő, akár gyakorlati helynek is megfelelő cégek és pozíciók betöltése a jellemző, ami a későbbi elhelyezkedés során is hasznosnak bizonyulhat, de hétköznap iskola után és hétvégén is számos egyéb lehetőség várja a diákokat.

Akiknek fontos a tervezhetőség, érdeklődési körtől függően lehetőségük van moziban, hipermarketben vagy akár gyorsétteremben is dolgozni az alkalmi munkák mellett.