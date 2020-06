A hűvösebb idő visszavetette a klímavásárlást megyénkben

Az utóbbi években igencsak forró nyarak jellemezték megyénket is, egyre többen szereltettek be légkondicionáló berendezést. Az idei esztendő egyelőre rácáfol e tendenciára, ennek ellenére voltak, akik előrelátóan már jó időben beszerezték a klímát. A hűvös tavasz azonban érződik e készülékek forgalmán.

Mrena István, a szolnoki MR Műszaki bolt és webáruház tulajdonosa arról számolt be, hogy a hűvös, változékony május visszavetette a klímavásárlást, körülbelül negyven százalékkal esett vissza a forgalom a múlt év májusához képest. Pedig május-június a klímabeszerzések legintenzívebb időszaka.

– Már március végén, április elején elkezdték keresni a klímát. Sokan előrelátóak, kellő időben gondoskodni akarnak a lakás hűtéséről. Májusban még nem kellett várakozni, de tavaly június közepén már másfél hónap volt a várakozási idő, annyian szerettek volna klímát beszereltetni. Az ilyentájt megszokottnál hűvösebb időjárás azonban nem kedvezett a forgalomnak, hiszen legtöbben akkor szánják rá magukat a vásárlásra, amikor már meleg van. Múlt májusban több készüléket tudtunk eladni – tette hozzá.

A szakember szerint főleg panelházakba veszik a klímát, sok ugyanis még nincs kellőképp szigetelve, így kánikulában – különösen a déli fekvésű lakások – nagyon átforrósodnak. De sok családi házba is beszereltetnek ilyen készüléket. A vevők mindinkább konkrét elképzelésekkel érkeznek, de a mi szakembereink is adnak tanácsot, ki is mennek a helyszínre, és az épületgépészeti szempontokat figyelembe véve javasolnak készüléket. Oldalfali split klímát vesznek leginkább, ezek a leghatékonyabbak, mobil klímát leginkább akkor vásárolnak, ha műemlék jellegű épületről van szó, ahová nem lehet a falra szerelni, vagy nem saját tulajdonban lakik az illető – fejtette ki tapasztalatait Mrena István.

A nagy műszaki áruházláncoknál sem indult még be a roham a klímákért.

– Összességében elmondható, hogy a hűtésre alkalmas eszközöket akkor kezdik el keresni az emberek, amikor tartósan, tehát legalább egy-két héten át harminc fok körül alakul a hőmérséklet – tájékoztatta hírportálunkat Lukovszki Bernadett, a MediaMarkt műszaki kereskedelmi áruházlánc senior ügyfélkapcsolati menedzsere.

– A korábbi években a nyári meleg beköszöntével a ventilátorok és mobil klímák forgalma a többszörösére emelkedett cégünknél, idén a változékony időjárás miatt ez pillanatnyilag még kevéssé tapasztalható. A split klímáknál a beüzemelés az erre kifejezett jogosultsággal rendelkező szakemberhez kötött, és a nyáron a várakozási idő több hetes is lehet, ezért az áruházlánc jórészt mobil klímákat értékesít. Ezek előnye, hogy magunk is beüzemelhetjük őket, bár természetesen a kivezetésre ezeknél is szükség van, de így sem jár extra magas költséggel a beüzemelés. Emellett vannak már olyan készülékek is, melyek nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak, így szinte egész évben használhatók.

Kifejtette, a ventilátorok ma már széles skálát ölelnek fel, az asztali mérettől az álló, padló- és toronyventilátorig. Itt is egyre fontosabb szerepet kap a dizájn, így léteznek például állványra szerelt, illetve lapát nélküli készülékek is. Népszerűek a távirányítóval, időzítővel és csendes üzemmóddal rendelkező ventilátorok, valamint a szellő funkcióval bíró készülékek, illetve az olyanok, amelyek fűtenek is, illetve levegőtisztító funkcióval is rendelkeznek.Kovács Berta