A járvány elleni védekezés élmezőnyében végzett a Jászkunság

Megyénkben immár szabadon intézhetjük hatósági ügyeinket, de a járványügyi óvintézkedések maradnak – tudtuk meg dr. Berkó Attila kormánymegbízottól, akitől azt is megkérdeztük, miként értékelhető a térség járványügyi védekezése, ebben hogyan vett részt a kormányhivatal, milyen segítséget kapnak az álláskeresők, és mire számíthatunk a veszélyhelyzet után.

– Visszaállt a hagyományos ügyintézési rend a kormányhivatalokban, de visszaállt-e a megszokott élet, vagy a koronavírus hatásait még érezni a közigazgatásban?

– Habár újból előzetes regisztráció nélkül is várjuk ügyfeleinket, a megelőző intézkedéseket fenntartjuk, ilyen értelemben a járványhelyzet velünk marad. Jelenleg nem tudjuk, lesz-e második hullám, az milyen lesz, ezért továbbra is javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a veszélyhelyzetben is sikeresnek bizonyult ajánlásokat tartsák be: nem árt, ha maszkban jönnek hozzánk ügyet intézni, megtartják a védőtávolságot, és továbbra is lesz nálunk fertőtlenítés és plexifal. Bevált továbbá az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézés, ezért azt kérjük, éljenek vele minél többen a jövőben is, nemcsak mert biztonságos, de gyors és kényelmes is.

– Sikeresnek tartja a helyi védekezést?

– Van mire büszkének lennünk. Európában kiemelkedően sikeres volt a magyar védekezés, ez tény. Az pedig, hogy Magyarországon belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében volt végig az egyik legalacsonyabb az átfertőzöttség, önmagáért beszél. Hogy ez így alakult, ahhoz az kellett, hogy egész térségünk összefogjon: meggyőződésem, hogy a térség összefogásának eredménye, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye a járványügyi védekezés élvonalában végezhetett.

– A koronavírus magyarországi megjelenésére reagálva létrehoztuk a megyei operatív munkacsoportot, melyben a megye kórházai, a mentők, a hatóságok, a megyei közgyűlés és a megyeszékhely vett részt. Folyamatos kapcsolatban voltunk a veszélyhelyzet alatt, végig összehangoltuk munkánkat, bejártuk a megye összes kórházát, figyelemmel kísértük a háziorvosi ellátást. Úgy vélem, ez a szervezettség hozzájárult a járvány féken tartásához.

– Hogyan vett részt az ön által irányított kormányhivatal a védekezésben?

– A kormányhivatal közreműködött az egészségügyi alapellátásban dolgozók, a szociális intézményrendszer, az érettségizők, tanárok védőfelszereléssel való ellátásában. Eljuttattunk nekik több mint félmillió szájmaszkot, 150 ezer kesztyűt, 140 liter kézfertőtlenítőt és 176 liter fertőtlenítőszert. Számos tb-, családtámogatási és nyugdíjellátást, vagy azok igazolását, dokumentumait automatikusan meghosszabbítottuk, emiatt nem kellett bejönni hozzánk. Ezzel épp a veszélyeztetett korosztályba tartozóknak és a családosaknak „megspóroltuk” ezeket a kontaktokat. Háromezer érettségizőnek 12 ezer vizsgát szerveztünk meg, a veszélyhelyzet ellenére fennakadás nélkül sikerült ezeket lebonyolítani.

– Külön kiemelném a népegészségügyi munkatársakat, akik az első perctől a járvány elleni harc frontvonalában voltak. Végtelen kitartással, szakértelemmel dolgoztak, kétezer járványügyi határozatot hoztak, és nagyjából ugyanennyiszer intézkedtek, házról házra járták a megyét, kutatták a kontaktokat. A Müller Cecília országos tiszti főorvos által elrendelt országos akció keretében minden szociális és idősotthonban tartottak ellenőrzést. Nélkülözhetetlen volt a higgadtságuk is a felfokozott állapotban. Persze nem csak nekik jár köszönet, hiszen a többi egységeinkben sem állt le az élet a járvány alatt.

– Leszűrhető valamilyen hasznos tapasztalat ezekből a hónapokból?

– Számomra a legfontosabb, hogy sem a járvány, sem a rendkívüli jogrend nem rendítette meg Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Ahogy sokaknak, úgy a kormányhivatalnak is az eddigi legnagyobb kihívással kellett szembenéznie, de helytálltunk, vagyis jó úton járunk. Egyik legnagyobb eredményünk, hogy a működésünk visszhangmentes maradt. Mi akkor vagyunk sikeresek, ha ügyfeleink könnyen, gyorsan túl vannak elintéznivalóikon.

– Noha mindent másképp kellett megoldanunk, ebből a nálunk ügyet intézők alig éreztek valamit. Emellett egy sor ügyet egyszerűsítettünk az úgynevezett ellenőrzött bejelentések bevezetésével, így például ezentúl elég levélben tájékoztatni hivatalunkat. Erről épp a járványra való tekintettel döntött a kormány, hiszen ezzel is csökken az ügyfél–ügyintéző kapcsolat. Érzékletes az is, hogy legnagyobb ügyfélforgalmú osztályainknak, a kormányablakoknak a látogatottsága a járvány alatt harmadára esett vissza megyénkben. Ez is alátámasztja, hogy az itt élők nagyon tudatosak voltak, és csak szükség esetén mentek el otthonról.

– Köszönet jár ezért a fegyelmezettségért és felelősségteljes magatartásért az állampolgároknak! De hálásak lehetünk a tanároknak, diákoknak és szüleiknek is, akik erőn felül kitartottak. Közös munkájuk érdemeként a tanítás folyamatos maradt, senkinek sem kell évet ismételnie. Jó tudni, hogy a magyar oktatás maga is jelesre vizsgázott.

– Önkormányzatokat felügyelő szervként miként látja, hogyan boldogultak a Jászkunság települései a különleges jogrendben?

– Azt tapasztaltam, hogy a megyei önkormányzatok felelősen dolgoztak a veszélyhelyzetben. Ez egyrészt abból is következett, hogy számos képviselő-testületi jogkör erre az időre a polgármesterekhez került, de a megelőzéshez az kellett, hogy a települések fegyelmezettek legyenek, és olyan szabályokat alkossanak, melyek védik a helyi lakosságot. Ez jórészt megvalósult.

– Példaként: a megyei települések négy hétvége során összesen harminc alkalommal döntöttek szigorúbb szabályokról, mint a kormány kijárási korlátozása. Védték bölcsődéiket, óvodáikat, az időseket és szociálisan rászorulókat, a piacokat, játszótereket. Több helyen különleges takarékossági intézkedéseket hoztak: csökkentették a sporttámogatásokat, a tisztségviselők díjazását. Általában is egy olyan megye arcát mutatták, amely, ha kell, helyben is védekezik, és térségi egységet is felmutat.

– A járvány utáni helyreállításban milyen feladat hárul önökre? Milyen segítségre számíthatnak az állásukat elvesztők?

– A gazdaság újraindításához munkahelyeket kell adni mindenkinek, aki dolgozni szeretne. A kormány célja a koronavírus miatt megszűnt álláshelyek pótlása, újratermelése, esetleg valamilyen alternatíva felkínálása. Hogy ez a beavatkozás sebészi pontosságú legyen, abban nagy felelőssége van a megyei és járási foglalkoztatási osztályoknak, mivel kollégáink kerülnek közvetlen kapcsolatba az álláskeresőkkel, ellátást igénylőkkel. Feladatunk a járvány után, hogy feltárjuk, mire van szüksége az álláskeresőknek, és mire a munkáltatóknak.

– Azt már látjuk, az építőiparhoz és vendéglátáshoz kapcsolódó álláshelyekre nagy igény lesz, így az erre irányuló munkaerőpiaci képzéseket mihamarabb megszervezzük, ezekre a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain lehet majd jelentkezni. Emellett lehet kérni bértámogatást csökkentett idejű foglalkoztatásra, munkahelyteremtő hozzájárulást, külön támogatás kérhető a kutatás-fejlesztési szektorban, bővül a közfoglalkoztatás, ezeket szintén a kormányhivatalok valósítják meg. Az építőipari beruházásokat azzal is segítette a kormány, hogy a járványhelyzet alatt lejáró építési engedélyeket automatikusan meghosszabbította.

– Bekövetkezett-e ügyfélroham az elmúlt hetekben? Belefuthatunk ügyintézéskor tömött sorokba az újranyitás miatt?

– Azokban az egységeinkben, ahol egyébként is sokan megfordulnak, magas ügyfélszámra számítunk. Ilyen tipikusan az okmányok ügyintézése, a foglalkoztatás, vagy a tb-ügyek. Épp a dömping elkerülése érdekében a kormány meghosszabbította a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejáró okmányok érvényességét, így azok Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek, vagyis nem kell besietni a kormányablakokba. Ide sorolható a vezetői engedély ügyintézésének egyszerűsítése is. Ha valaki semmiképpen sem akarja a sorban állást kockáztatni, annak továbbra is javaslom, hogy telefonon vagy elektronikusan kérjen időpontot, vagy intézze ügyét otthonról, ügyfélkapu segítségével. Ezzel együtt bárhogyan is keresnek fel bennünket ügyfeleink, felkészülten és szeretettel várjuk őket.