A járvány nem gyűrte össze a térség fejlesztési terveit

A 2020-as esztendő az egész világ számára maradandó nyomokat, sajnálatos emlékeket hagyott maga után. A járvány miatt a tavalyi év sötét fejezettel került be az emberiség históriás könyvébe. Dr. Kállai Mária, a megyeszékhely és térségének országgyűlési képviselőjével nem csak arról beszélgettünk, hogy ennek fényében hogyan értékeli 2020-at, hanem arról is, milyen tervekkel folytatja a megkezdett munkát.

– Miként értékeli 2020-at?

– Rendkívüli volt, minden tekintetben. A 2019-es esztendő óévbúcsúztatóján azonban semmiképpen nem efféle rendkívüliséget kívánt magának, a szeretteinek és a környezetének az ember. Ám azzal együtt, hogy a COVID-19 két hullámban is lassította az életet, sem az ország vezetésében, sem a választókerületemben nem állt meg a munka. Sőt! A tervezett feladatokon túl a járványhelyzet ezidáig még nem ismert, új teendőket, kötelezettségeket rótt mindenkire, így rám is. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy kifejezzem: köszönet és hála mindenkinek, aki munkájával folyamatosan szolgálja a védekezést!

A választókerületemben élők közösségként és egyénileg is számos felvetéssel fordultak hozzám. Bizalmukat felelősségteljesen igyekeztem meghálálni azzal, hogy a problémákra magam vagy közösen próbáltunk megoldásokat találni. Minden valós alapon nyugvó társadalmi igényt közvetítettem, s így teszek 2021-ben is. A térség fejlesztését célzó pályázatok is mindeközben haladtak vidéken és Szolnokon is. A ciklus felén túl vagyunk. A választókerület településeinek érdekében számtalan tárgyalást folytattam. Egyengettem a megkezdett projektek útját, hogy révbe érjenek, illetve újakat indítottunk el.

– A védekezés egészségügyi feladatain túl a parlament egyéb társadalmi és gazdasági döntéseket is hozott. Országgyűlési képviselőként mennyire tartja sikeresnek ezeket?

– Az élet azt bizonyítja, hogy megfontolt döntést terjesztett a parlament elé a kormány. Mára a járvány ellenére gyakorlatilag ugyanannyian dolgoznak, mint előtte. A gazdaság jól teljesít, ugyanakkor folyamatosan kell figyelnünk a változásokat. Ennek köszönhetően hoztunk újabb döntéseket a járvány káros gazdasági hatásainak enyhítésére.

A gazdaságvédelmi akcióterv négy elemmel bővült januártól: további hitelmoratórium, bértámogatás a bajba jutott vállalkozásoknak, csökkentett iparűzési adó és vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatás a családoknak. Ezek a legújabb gazdaságvédelmi lépéseink. Ezek közül most az otthonfelújítási lehetőséget emelném ki, melyhez február 1-jétől otthonfelújítási kölcsönt vehetnek igénybe azok, akiknek nincs elég önerejük ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatással élni tudjanak.

– Köztudottan rengeteg eseményen vesz részt. A korlátozó intézkedések alatt hogyan tartja a kapcsolatot a választókkal?

– A vírus sok találkozást ellehetetlenít, ám, betartva szabályokat, folyamatosan jelen voltam és vagyok a választókerület minden településén, illetve elérhető voltam és vagyok az online térben is. Bármikor, 0-24 órában. Munkatársaimmal veszélyhelyzet idején is tartjuk a kapcsolatot az emberekkel, s akinek szüksége van segítségre, annak igyekszünk megadni azt. Naponta kapunk egyéni megkeresést telefonon, személyesen, e-mailben, facebookon. Szükség esetén a polgármestereket is bevonom egy-egy ügy megoldásába. Választókerületünkben a településvezetők veszélyhelyzettől függetlenül segítik egymást. A partnerség az eredményességünk egyik kulcsa. Köszönöm a választókerület minden polgármesterének ezt az együttműködést!

– Milyen eredményeket hozott a rendkívüli 2020-as év?

– A kormány 2015-ben indította el a Modern Városok Programot, melynek megvalósításával számos fejlesztés indult a megyeszékhelyen. Egyik legjelentősebb beruházásunk a Szolnoki Művésztelep felújítása, mintegy 4,5 milliárd forintból. Jelenleg a látogatóközpont épül, illetve a régészeti leleteket bemutató épület. A várfalat mintázó Zagyva-parti sétány teszi majd teljessé a művésztelepet. Egy másik projekt a Szigligeti Színház teljes körű felújítása, mintegy 7 milliárd forintos bekerülési költséggel. Egymás után újulnak meg a megyeszékhely iskolái, s most hamarosan három intézmény kaphat új tornatermet. A város számára kiemelten fontos az óvoda- és bölcsődefejlesztés.

Az utóbbi három évben két óvoda épült újjá több mint egymilliárd forint értékben. Jelenleg két óvoda építésének, további egynek pedig a felújításának előkészülete zajlik, mintegy egymilliárd-hatszázmillió forintból. Épül két bölcsőde másfélmilliárd forintos forrásból. Az egyik a környék speciális nevelést igénylő gyermekei számára, nyilván ez nagy segítséget jelent majd a legkisebbek szüleinek. Átadtuk a felújított Véső úti strandfürdőt, a mellette lévő Véső úti sporttelepet modernizáltuk, csarnokait, pályáit, kiszolgáló helyiségeit teljes körűen felújítottuk, a két beruházás mintegy öt és félmilliárd forintból valósult meg, nagyobb része állami támogatásból.

Templomaink is sorra újulnak meg. Másfél milliárd forint állami támogatásból városunk két római katolikus temploma, a Vártemplom és a belvárosi Szentháromság templom, mindkettő idén készült el. De jutott forrás a református és az evangélikus templom felújítására is. Az állam közel húszmilliárd forinttal járult hozzá a fejlesztésekhez. Ehhez jön még a tiszaligeti fürdő újjáépítéséhez adott 2,3 milliárd forintnyi plusz forrás. Ebből új kültéri medencék épülnek a hozzájuk tartozó vízgépészeti rendszerrel, újjáépül az 50 méteres medence, valamint új csúszdák lesznek a létesítményben.

A kormány maximálisan támogatta minden elképzelésünket, és ha indokolt volt, biztosította a plusz forrásokat is, köszönet érte. A 2020-as év eredménye a MÁV jelentős beruházása is, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kialakítása. Mindezekhez kapcsolódik a Szolnok 2030 Stratégiai dokumentum. Az abban kijelölt fejlesztési irányok meghatározzák térségünk elkövetkező évtizedét.

– Szép, szép. De hogyan állunk a vidékkel?

– A Magyar Falu Program lendületét sem akasztotta meg a járvány. A kormányzat tavaly további 62 milliárd forint többlettámogatásról hozott döntést. A program tavaly országosan 212 milliárd forintból és bővített célterületekkel zajlott. Huszonkét célterületre lehetett pályázni, s a választókerületben tizenkét településünk jogosult volt erre. A program két év alatt hozzávetőlegesen egymilliárd forint értékű fejlesztést hozott az 5000 fő alatti településeinknek.

Az elnyert pályázati forrásból a falvak közösségi terei, orvosi rendelői, szolgálati lakásai, útjai, járdái, óvoda, és játszóudvarai újulhattak meg. Volt lehetőség igény szerinti eszközök vásárlására, falugondnoki szolgálat támogatására buszvásárlással, de jutott forrás a civil közösségek erősítésére is, hogy néhány kiemeléssel éljek. A 2021-es költségvetés az eddigieknél is nagyobb forrást, mintegy 250 milliárd forintot nyújt a programnak, a polgármesterekkel együtt nagyon várjuk a pályázati kiírásokat. Köszönet mindenkinek, aki a programban dolgozik.

– Mit remél az M4-es meglététől?

– Nem kérdés, hogy milyen hatalmas előnyei lesznek Szolnoknak az út megépülésével.

Az egyik legjobb infrastrukturális adottságú megyeszékhellyé vált egy csapásra, a nemzetközi reptér és a főváros közelsége miatt jelentős befektetői érdeklődésre számítunk a város önkormányzatával együtt.

Az M4-es nagy nyertesei lehetnek a Szolnok környéki községek is. Sokat egyeztetünk a polgármesterekkel az ipari befektetési lehetőségekről. Az M4-es Besenyszög, Csataszög, Kőtelek, Nagykörű vonalat „tárja föl” a majdan erre haladóknak.

Szét kell nézni az országban, micsoda fejlődésen mennek keresztül az autóutak melletti települések. Ugyan még több mint egy év az északi elkerülő elkészülte, de például Besenyszögön már most művészet jó ingatlanhoz jutni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy innentől lesz igazán sok munkánk, ha a beruházói érdeklődésnek meg akarunk felelni.

– Az alsóbbrendű utakkal viszont bőven akad gond, a közlekedés pedig a vidéki lét kulcskérdése. Lesz-e lehetőség utak felújítására?

– Bizony, nekünk is szembe kell néznünk a vidék egyik legnagyobb problémájával, az elavult infrastruktúrával. A Magyar Falu Program egyik legnagyobb erénye ezeknek az utaknak a rendbetétele. Közös munkánk Pócs János jászsági képviselőtársammal a Jászkisért, Besenyszögön át, Szolnokkal összekötő út felújítása. De rendkívül rossz állapotú a Besenyszög-Dobapuszta, Csataszög, Nagykörű, Hunyadfalva, Kőtelek és Tiszasüly felé vezető 3224-es közút, itt is várható a javulás. Rákóczifalvának és Tiszajenőnek is tudtunk nagyobb összegű támogatásban segíteni belterületi útjaik felújításában, és Szolnok is jelentős összeget fordíthat a belterületi útjaira, szám szerint 2,7 milliárd forintot.

– Ön szerint milyennek ígérkezik a 2021-es év?

– Új kihívásokkal, munkával teli évre számítok. A védőoltások elkezdődtek, ám a járványügyi készültség 2021-ben is valószínűleg egész évben fennmarad. Mire visszaáll minden a normális kerékvágásba, az legalább egy teljes esztendőt elvisz majd. Ilyen körülmények között óriási szükség van az összefogásra, nincs helye annak, hogy a járványügyi intézkedésekből bárki is politikai kérdéseket csináljon az országban. A COVID-19 a fontos emberi tényezőket is felerősítette. A családtagjaink és embertársaink iránt érzett szeretet és felelősség, az önzetlen segítségnyújtás, az összefogás mind olyan közös pontok, amelyekre nagy megbecsüléssel gondolunk, és bátran építhetjük rájuk további életünket.