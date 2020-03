A járványhelyzet alatt se áll le a szemétszállítás a megyében

Amióta a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, az élet csökkentett üzemmódban zajlik térségünkben is. A munkáltatók egy része home office-ra, azaz otthoni munkavégzésre kötelezte munkavállalóit. Számos ágazatban azonban lehetetlen a „házi feladatos” munkarend.

Az NHSZ cégcsoport területi cégeinek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. dolgozóinak többsége, elsősorban a fizikai állomány nagy része nap mint nap rója az utcákat. Az említett társaságok szolgáltatásai a környezetünk tisztaságát védik, a fertőzésmentes övezet gondozása a dolguk. Ám milyen óvintézkedések védik meg ezen cégek dolgozóit a jelenlegi magas fokozatú veszélyhelyzetben?

– Cégcsoportunk kiemelt figyelmet fordít a járvány terjedésének megfékezésére. Dolgozóink biztonsága érdekében számos óvintézkedést rendeltünk el – válaszolta megkeresésünkre az NHSZ cégcsoport, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kommunikációs munkatársa, Kiss Zsófia. – Már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt közvetlenül, a dolgozók tájékoztatása céljából, telephelyeinken plakátokat függesztettünk ki a helyes kézmosás fontosságáról, a kézfertőtlenítésről, a vírus tüneteiről, illetve a tünetek észlelésekor szükséges teendőkről. Alapvető eszközöket, mint kéz- és eszközfertőtlenítőt, egy doboz C-vitamint minden egyes dolgozónknak biztosítottunk.

– Kézfertőtlenítő szappant helyeztünk ki minden mosdóba, kollégáink, szükség esetén védőkesztyűt és maszkot használnak, testhőmérsékletüket a telephelyre belépéskor ellenőrizzük. A rakodók és a járművezetők csúsztatott műszakban kezdenek reggel, hogy az öltözőkben egyszerre ne tartózkodjanak sokan. A telephelyeinken a fertőtlenítő takarítások gyakoriságát növeltük, mindeközben „home office” lehetőséget biztosítottunk az irodai dolgozóknak – sorolta fel a plusz biztonsági lépéseket a kommunikációs munkatárs.

Kiss Zsófia elmondta, természetesen a lakosság felé tett kéréseket, intézkedéseket a társaság honlapján is feltüntették, de számos szórólapon keresztül is tájékoztatták a lakosságot az óvintézkedésekről. Mint például a városi játszóterek bezárásáról is, amelynek tudomásul vételét kérték a lakóktól.

– Az üzemeltetésünkben álló öt – a szolnoki Felső-szandai réten, a Széchenyi városrészben, Törökszentmiklóson, Mezőtúron és Abonyban működő – hulladékudvar működését határozatlan időre felfüggesztettük. Az Újszászi úton található átrakó és válogató állomás, illetve a Kétpói Regionális Hulladéklerakó kizárólag a szerződéses partnerektől fogad külsős beszállítást, az eseti beszállítások határozatlan ideig szünetelnek.

– Abony, Csataszög, Kőtelek, Rákóczifalva, Szajol, Tiszasüly, Tiszapüspöki, Kengyel és Örményes vonatkozásában a tavaszi lomtalanítások elmaradnak. Annak pótlásáról a későbbiekben gondoskodunk, melyről tájékoztatni fogjuk a lakosságot – jegyezte meg Kiss Zsófia.