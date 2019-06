A jászkiséri pecások vitték haza a rangos vándorkupát

Jól harapott a hal a közelmúltban a tószegi csónakázótavon. A víz ezúttal egy speciális versenynek adott otthont: a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége tagszervezeteinek tisztségviselői mérhették össze halfogó tudásukat.

– Hagyomány, hogy minden évben megtartjuk ezt a versenyt, mindig más és más vízterületen. Idén a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület vállalta a megrendezését – számolt be róla Donkó Péter szövetségi titkár.

A három és fél hektáros, gondozott, helyenként náddal szegélyezett tó olyan remek halfogási és egyben szórakozási lehetőséget biztosított a versenyzőknek, hogy az eredetileg háromórásra tervezett megméretést végül egy órával meghosszabbították – a versenyzők örömére és a kopoltyúsok bánatára.

A halfogás esélyét egyébként nagyban növelte, hogy a tószegiek haltelepítéssel is készültek a jeles eseményre. A damilos összecsapás előtt pár nappal ugyanis öt mázsa pontyot helyeztek ki a vízbe, tudtuk meg Bedekovics Lászlótól, a Tiszavirág egyesület elnökétől.

Keresték is szorgosan a potykák a csalit, de bekapta a horgot szép számú gyanútlan keszeg és kárász is, sőt, még egy csukát is megakasztottak.

Tizenkilenc csapat nevezett be a megméretésre, egy-egy csapat három versenyzőből és egy csapatkapitányból állt. Három szektorra osztották a pályát, és az adott szektorban horgászó versenyzők a fogásuk összsúlya alapján elért helyezésükkel megegyező pontszámmal járultak hozzá a csapat eredményéhez.

A csapatok versenyében végül a jászkiséri KIS-ÉR Sporthorgász Egyesület csapata vitte el a pálmát. Második helyen a csépai Kinizsi Horgász Egyesület végzett, míg a harmadik helyet a Törökszentmiklósi Horgász Egyesület szerezte meg.

A szövetségnek van egy igen régi vándorkupája is, amit a győztes csapat birtokolhat, és ha három egymást követő évben megnyeri a halfogó viadalt, akkor végleg meg is tarthatja. A jászkisériek idei győzelmükkel eleget is tettek e kitételnek – tudtuk meg a trófeát átadó Donkó Pétertől.

Egyéni teljesítmény alapján is díjazták a dobogós horgászokat.

Az élen Mochnács Sándor végzett, aki összesen 14 330 gramm halat fogott. Második lett Fialka György 13 290 gramm fogással, harmadik pedig Deim János 11 500 gramm zsákmánnyal.

A verseny legnagyobb halát – egy 2800 grammos pontyot – Simon Attila, a MÁV Járműjavító Horgász Egyesület elnöke fogta meg.

Éhezniük sem kellett: a házigazdák pörkölttel várták a résztvevőket

A Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület – jó házigazdaként – nem csupán a halastavon látta vendégül a horgászszervezetek tisztségviselőit, hanem az asztalnál is.

A szervezők úgy döntöttek, hogy ezúttal nem halból, hanem szürke marhából és racka juhból készült pörkölttel kedveskednek az uszonyosok kifogása közben megéhezett horgászoknak.

A tószegieknél egyébként saját versenyeik esetén is hagyomány, hogy ebédet is biztosítanak a megméretéseken induló horgászoknak.