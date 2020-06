A jászsági klubok nehezen élték meg a kényszerszünetet

A Jászberényi Kossuth Népdalkör Egyesület tagjai három hónap után ezen a héten jöttek össze először a gazdakör épületében. Mindenki boldogan fogadta, hogy újra megélhetik a közös éneklés örömét.

– Telefonon és interneten természetesen folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, igyekeztünk egymásnak lelki támogatást adni a nehéz időszakban. A járványügyi korlátozások miatt énekelni nem jártunk, nem voltak előadásaink. Már nagyon hiányoznak a fellépések, ezért felajánlottuk az önkormányzatnak, hogy a jászberényi piac átadására szívesen készülünk egy dalcsokorral – mondta Mátics Béláné, az egyesület elnöke.

– Hosszú idő telt el, a dalkörben újra alkalmazkodni kell egymáshoz. A járvány utáni első összejövetelen megbeszéltük az aktuális kérdéseket, egyeztettünk a dalok újításáról. Korábban sikeresen megvalósítottuk azokat a programokat, célokat, melyekhez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán nyertünk támogatást, és a pályázatot nemrég lezártuk. Az összegből citerát is vásároltunk, amit a találkozón bemutattunk a csoportnak – részletezte Mátics Béláné. A nyári rendezvényekre tervezett fellépések elmaradnak, ám bíznak benne, hogy a Kossuth Szövetség októberi dalostalálkozójára már el tudnak menni.

A jászladányi Arany Ősz Nyugdíjas Klub vezetője, Zana Józsefné érdeklődésünkre szintén arról számolt be, hogy az idősek, főként az egyedül élő tagjaik lelkileg nehezen élték meg a kényszerszünetet. Elsősorban telefonon erősítik egymást. A negyven főt számláló közösség korábban hetente egyszer, szerdánként a művelődési ház egyik termében tartotta foglalkozásait.

– Már nagyon várjuk, hogy ismét a megszokott helyen találkozzunk. A minap a „rózsakertnek” nevezett területet rendbe tettük. Ez is egy jó alkalom volt a közösségi tevékenységre. Tíz nyugdíjasklubbal alakítottunk ki baráti kapcsolatot, évente egyszer minden csoport szervez találkozót. Júniusban lett volna az összejövetel, de a korlátozások miatt nem tudtuk megszervezni és nem hiszem, hogy idén erre lesz lehetőség – jegyezte meg a klubvezető.

A jászárokszállási Kertbarát Kör a járványügyi korlátozások miatt idén nem tudta az óvodásokkal és a pedagógusokkal együtt gondozni az óvodákban kialakított veteményeskerteket.

– Ezenfelül minden programunk elmaradt. Nem volt közös névnap, kirándulás, tapasztalatcsere sem. Több idő jutott most a saját kertünk gondozására – mondta Móczár Sándorné, a kertbarátok vezetője.

Szeretnének már beszélgetni

Jászfényszarun a városi könyvtár gondozásában működik többek között a Házunk tája közösség és a Könyves Klub.

– Azt látjuk, hogy a klubtagok közül sokan aktívak a közösségi oldalon létrehozott csoportokban, ám mégis nagy igény van a személyes találkozásra. Jó példa erre, hogy amikor a parkban biztosítottunk könyvkölcsönzési lehetőséget, székeket is vittünk ki, és a Házunk tája klub a szabadban jött össze egy kis beszélgetésre. Ekkor a könyvbarátok közül is sokan találkoztak, és már alig várták, hogy személyesen is meséljenek egymásnak – osztotta meg tapasztalatait Nagy Ildikó könyvtáros.