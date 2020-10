A jó nyári szezon csökkentette a bevételkiesést megyénk fürdőiben

Júniustól augusztusig elsősorban a csoportok maradtak el Kisújszálláson

A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő az idei nyári szezont a veszélyhelyzet elmúlását követően azonnal megnyitotta.

– A június nagyon bizonytalanul indult, a tavalyi évhez viszonyítva mindössze negyvenszázalékos látogatottságot értünk el. Ez az arányszám júliusban nyolcvanhat, míg augusztusban kilencvenhárom százalék volt, ebben az időszakban álltunk vissza a korábban megszokott nyitvatartási rendre. A nyári három hónap alatt vendégeink egynegyedét veszítettük el, főleg a csoportok maradtak el – foglalta össze tapasztalatait Zámbori Péter ügyvezető.

– Sajnos a szakemberállomány egy részétől is meg kellett válnunk a nehézségek miatt, a munkatársaink részmunkaidőben kezdték el a nyári szezont. Néhány kisebb rendezvényt tartottunk, ezekben az esetekben is költséghatékonysági szempontokat tartottunk szem előtt – közölte. Hozzátette: a gyógyá­szati részleg a veszélyhelyzet alatt is folyamatosan üzemelt, telefonos orvosi szakrendelések mellett online gyógytornát, fizikoterápiás kezeléseket tartottak.