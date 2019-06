A kánikula beindította az idei fagyiszezont

A hirtelen jött kánikulával a fagyiszezon is beköszöntött. Ahány vendéglátó egység, annyi vélemény és tapasztalat született a vásárlói szokásokkal kapcsolatban.

Szatmári Imre, a szolnoki Zagyva Cukrászda tulajdonosa szerinte az emberek nem a forróságban szeretnek igazán fagyizni. Kellemes 20 fokban szívesebben fogyasztják a hűtött finomságot.

– Szinte hihetetlen, de mi úgy tapasztaljuk, hogy ilyenkor, a hőségben kissé stagnál a forgalom. A vendégek egyébként a klasszikus ízeket kedvelik, a csokoládé, vanília és puncs megunhatatlan kedvencek. Büszkeség, hogy az egyik saját ízünk, a lúdláb is töretlen népszerűségnek örvend, már a kilencvenes évek óta! – meséli.

A Zagyvában hagyományos módon készítik a jéghideg édességet, adalékanyagok, állományjavítók nélkül. Bár a különféle érzékenységekre nincsenek felkészülve, kínálatukat így is széles közönség látogatja.

Jó néhány kilométerrel távolabb, a tiszaföldvári Murvai Cukrászda és Kávézó vezetője, Murvai Katalin a korábbi változékony időjárás miatt azt tapasztalta, hogy nem vásároltak fagylaltot a cukrászdába látogatók. Az eső miatt elmaradt az országos fagyinap.

A hőség beköszöntével azonban jelentősen megugrott a városban a hűsítő finomság iránti kereslet. Az 1954 óta üzemelő cukrászdában nem készülnek kifejezetten különleges ízek, a klasszikus fajtákból fogy a legtöbb. Az árakat tavaly óta nem emelték.

A túrkevei Kópia Cukrászdát szintén a hagyományos ízek miatt kedvelik a vendégek. Pomázi József tulajdonos szerint a citrom, csoki és vanília fogy leginkább.

– Persze az új ízeket is szívesen megkóstolják, a tejszínes cseresznye igazi különlegesség. Egyébként főzött fagyikat árulunk, olasz alapanyagokkal dolgozunk. Hamarosan minden mentes fajtákat is kínálunk, de még csak most indult be a szezon. Egy minimális áremelésre szükség volt idén, közép árkategóriába sorolnám magunkat – mesélte a férfi.

A mezőtúri Cukormáz Cukrászdát azonban inkább az újdonságok miatt látogatják. Pályiné Göblyös Ildikó tulajdonostól megtudjuk, vendégeik szívesen kóstolnak szokatlan, friss ízeket.

– Persze tartunk a klasszikusokból is, de a fánkparádé fantázianevű finomságért vagy a pillecukorért is gyakran betérnek hozzánk. A palacsinta eperöntettel szintén nagy kedvenc!

– Igyekeztünk úgy összeállítani a kínálatot, hogy a különböző érzékenységben szenvedők is élvezhessék a fagyizást. Tartunk cukormentes vegán és tejmentes, gyümölcsös fajtákat. Az eső miatt ugyan nehezen indult a szezon, de nem panaszkodunk.

– A melegben már többen jönnek hozzánk. Az Ez is cuki nevű egységet szintén mi üzemeltetjük, érdekes, hogy a két helyen mennyire különbözőek a vásárlói igények. Eltérő ízeket tartunk a két cukrászdában. Tavaly nem emeltünk árat, idén szükséges volt. Egyébként közepes árkategóriával dolgozunk.

Már Mátyás király is kóstolta

A fagylalt története évezredekkel ezelőtt kezdődött az ókori Kínában. Akkor még hóból, gyümölcsökből, fűszerekből készült a hűvös finomság. Évszázadokig alig történt változás az alapanyagok összetételében, ám a receptek időről időre egyre kifinomultabbá váltak.

Hazánkban Mátyás király idejében kóstolhatta először a hűsítő édességet az udvar, felesége Aragóniai Beatrix jóvoltából. Az első igazi fagylaltok azonban Olaszországban készültek. A tejjel, tejszínnel gazdagított csodáknak pedig ma már végtelen számú változata létezik.