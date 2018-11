A karcagi kórház gyermekosztályának szervez gyűjtést a kisúji anyuka

– Azt tapasztalom, ha kell, az emberek segítenek – mondja Nagyné Varga Erika, aki a karcagi Kátai Gábor Kórház Újszülött- és Gyermekosztálya részére szervez most újabb adománygyűjtést. Három kislánya kinőtt ruhái mellé több édesanyától kapott már eddig is segítséget és még várja azt december közepéig.

– Amikor kislányaim születtek, akkor tapasztaltam meg, hogy az újszülöttosztályon a babaruhákra és babaápolási termékekre mindig nagy szükség van – mondja Nagyné Varga Erika, aki férjével, Endrével tizenkét éve házas, és három gyönyörű kislányt nevelnek: Nikoletta 3, Barbara 6, Edina tizenkét és fél éves. A családfő és felesége mindent igyekszik megadni kislányaiknak, de tudják, jó másokon is segíteni.

– Szerencsére férjem ebben is támogat – mondja Erika. – Mi öten vagyunk testvérek, én vagyok a negyedik. Anyám jórészt egyedül nevelt fel, mert apám korán meghalt. Nem volt könnyű az életem sem nekem, sem a testvéreimnek. Nagyon nehéz körülmények között éltünk. Így nekünk is jól jött volna, ha néha valaki segít egy kicsit ruhával, vagy más adománnyal – idézi vissza nehéz gyermekkorát a fiatal anyuka. – Ezért ha megtehetem, segítek másokon.

Erika pár éve látta meg egy édesanya felhívását, melyben a karcagi Kátai Gábor Kórház gyermekosztályának szervezett gyűjtést.

– Akkor hozzá csatlakoztam, majd a következő évben már én kezdtem gyűjtést, s azóta minden évben szervezek ilyen akciót a kórház kis betegeinek. A két kisebbik lányomat a karcagi kórházban szültem és amikor ott feküdtem, láttam, hogy sok minden hiányzik. Akkor kerestem meg Balázsné Juditkáékat az újszülöttosztályon, hogy fogadnának-e babaruhákat, babaápolási termékeket, pelenkákat, ha gyűjtenék. Miután a válasz igen volt, így kezdődött – idézi Erika.

– Nem gondoltam, hogy ennyi jószívű anyuka van, sokan állnak mellém minden évben. Az elmúlt hetekben is többen hívtak, hogy elhoznák nekem gyermekeik játékait, kinőtt ruháit, vagy megmaradt babaápolási termékeket, hogy adjam át az osztálynak. Szívesen fogadok mesekönyveket, cumisüvegeket is, de nemcsak csecsemőruhákat, hanem nagyobb gyerekekre való ruhákat: pizsamát, zoknit, harisnyát, pólót is várok még, mert láttam, hogy vannak olyan kis betegek a kórházban, akiket nem tudnak látogatni szüleik, nekik egy kifestő, mesekönyv, plüssállatka is jól jöhet – véli Erika.

Gyerekeinek is példát mutat

– Örömmel segítek és kislányaimat is arra szeretném nevelni, hogy felnőttként fontos a másokon való segítés. A ruháikat nem féltik, sőt azt mondják, hogy adjuk oda, hogy ne fázzon meg mondjuk egy szegény kislány. Arra is volt már példa, hogy kedvenc játékaikat adták oda egy kisgyermeknek azért, hogy tudjon vele játszani. A ruhák mellett a kupakgyűjtést is évek óta csinálom. Most a kisújszállási Oláh Noelnek gyűjtöm, mert szeretnék a családnak segíteni. A felhívásomra többen jelentkeztek, s hoztak kupakot – mondja Nagyné Varga Erika.