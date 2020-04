A kenyérsütés rejtelmeibe avatott be a karcagi óvoda pedagógusa

A Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusai azzal a céllal hozták létre a Facebook-on a „Karcagi óvodások tarka-barka percei” oldalt, hogy ebben a mindannyiunk számára nagyon nehéz időszakban az otthon töltött idő eltöltését támogassák szakmai tudásukkal, ötleteinkkel, személyes perceikkel, jelenlétükkel az online világban.

Gulyás Ferencné intézményvezető elmondta, az óvodákban ügyelet van, a 9 tagóvodában 30 kisgyermekkel foglalkoznak az óvónők, a többi kolléganő pedig online módon igyekszik a kicsikkel foglalkozni. Az intézmény bekapcsolódott városi szinten a szájmaszk készítésbe, 13 dolgozó varrja ezt napi szinten, a többi óvodapedagógus pedig kézműves foglalkozást, mozgásórát tart interneten, vagy mesét olvas, énekel, zenél napközben a kicsiknek.

Hetente egy-egy témakörben adnak ajánlásokat a gyerekekkel töltött időhöz a szülőknek. A héten a húsvét a téma. A Zöldfa úti Óvodában Harsányiné Szabó Ilona tagóvoda-vezető és kolléganői is részt vesznek az internetes foglalkozásokban, ahol kreatív feladatokat mutatnak be a szülőknek és az ovisoknak az otthoni szabadidős tevékenységekhez.

A héten a húsvét volt a téma a foglalkozásokon. Régóta süt már kenyeret Spisák Dezsőné óvodapedagógus és Tóth Eszter dajka saját kovásszal. Az anyukáknak ő mondta el részletesen a kovász készítés, etetés titkát is, melyet még ő is Béres Gyula bácsitól tanult meg hajdan, s azóta családjának ő is így készíti a kenyeret, péksüteményt.

A szülőknek most szódás cipót sütött. A hozzávalói: 25 dkg liszt, 0,7 dl langyos víz, 1-1 kávéskanál, só, cukor, szódabikarbóna és 140 g natúr kefir, tejföl vagy joghurt.

– A hozzávalókból egy lágy nokedli tésztát készítek, ráteszem nyújtódeszkára és addig lisztezem, míg szépen nem tudom kerek formára alakítani. Sütőpapírral bélelt, vagy kizsírozott, lisztezett tepsire helyezem és mehet a sütőbe. Akinek villanysütője van 200-220 fokon 40-45 percet süsse, akinek sima gázsütője van, annak azt javaslom, amin a kelt tésztát süti, azon a fokozatra tegye.

– A kovászos kenyér hozzávalói: 65 dkg liszt, 15 g kovász, ízlés szerint só, kb. 3,5 l langyos víz ( ez lisztfüggő) – mondja Spisák Dezsőné Györgyike.

– A kolléganőm régóta mesélt arról, hogyan készít saját kovászból kenyeret, most az általa készített kovászból szerettem volna megmutatni a videón keresztül a szülőknek is, hogy nem olyan ördöngösség ezt megcsinálni. Én régóta kenyérsütő géppel készítem a kenyeret, de kézzel is nagyon ízletes készíthető, és minden háztartásban nincs is gép. Most, ezekben az időkben, amikor otthon tartózkodnak a szülők, a gyerekeket is be tudják vonni a kenyérsütésbe. Ők is szeretnek gyúrni, dagasztani így ez egy jó közös program is egyben – mondja az óvónő.

– A sütéshez én öntöttvas lábast használtam, de jénaiban is jó. A jó kovász mellett a tészta többszöri hajtogatása a másik titok, hiszen minél többet hajtogatjuk, annál levegősebb lesz a tészta. Így este összeállítom, hideg helyre teszem, fóliával vagy konyharuhával letakarom és reggel megint hajtogathatom párszor, majd pihentettem, másfél óra múlva betehető a sütőbe, s hamar kész a ropogós kenyér, ezt mutattuk be most a szülőknek lépésről- lépésre.