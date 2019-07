Felemás érzésekkel olvasom a házasságról szóló véleményeket, köztük szakemberekét is. Valós dolgokat mondanak, de nem tudják megoldani a házasság, a család válságát.

Ma mindkettő bajban van, amire nincs általános orvosság. Néha és néhol úgy érezzük, családellenes környezetben élünk, s ezzel nehéz felvenni a küzdelmet.

S miért lehet házasság- és családellenes a világunk egy része? Mert mindenhonnan az zúdul ránk, hogy „Valósítsd meg önmagad, élj a mának, a szabadság a legfontosabb érték a világon!” Ezeknek az árát pedig szinte mindig a család fizeti meg. A felsorolásból ugyanis kimaradt a másik emberre, a társra, a gyermekekre irányuló figyelem és törődés.

Jómagam ismerem a kérdés mindkét oldalát. Felmenőim közt szinte ismeretlen volt a tartós együttlét, de én most tartom negyvennegyedik házassági évfordulómat. Tény, hogy régen a közvélemény még nem pártolta a válást. Ma inkább azt mondják, hogy egy esetleg kihűlt kapcsolatban élni sem jobb, mint külön egymástól. Biztos, hogy az évek megkoptathatják a legnagyobb szerelmet is, amivel nő a változtatás kísértése. De a kezdeti lelkesedés után elszürkülnek az új kapcsolatok is.

Nem oldódik meg semmi, csupán a gyermekek fizetik meg az árát. Az utóbbi legjobb megfogalmazását egy fiatal katolikus paptól hallottam. Ő azt mondta, hogy ha valakinek a gyermekkorából hiányzik a szeretet intimitása, az később minden emberséges megnyilvánulást nehezen tud elfogadni és viszonozni. Vagyis a házasság, a család lebecsülése egy olyan ördögi kör elindítója lehet, ami a jövőben is újraszüli a sikertelen emberi kapcsolatokat.