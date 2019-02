A kisújszállási Csukás István Süsükéje az űrben is kalandozik majd

Negyven évvel az első rész után visszatér a képernyőre Süsü. A kisújszállási Csukás István történetének főszereplője nem az öreg sárkány, hanem gyermeke, Süsüke lesz. A legendás meseíró lelkesen dolgozik a forgatókönyvön, a premier karácsonyra várható.

Egy hónappal ezelőtt kezdte el írni Süsüke újabb történetének szinopszisát Csukás István. A nyaranta Balatonszárszón tartózkodó Kossuth-díjas író már el is küldte a mű összegzését a Magyar Televízió munkatársainak, akik nagy örömmel vették a mese folytatását.

– Sokak érdeklődtek Süsü felől, ezért is kezdem el írni az új mesét – mondta hírportálunknak Csukás István.

– Az első rész, amikor negyven évvel ezelőtt megjelent, hatalmas sikert aratott. Először egy 50 perces részt készítettünk, ami olyan jól sikerült, hogy több epizódra is kaptunk megrendelést.

– A második évadban kis Süsü volt a főszereplő, mert akkoriban sok fiatal írt nekünk levelet, és kérték, hogy szülessen gyermeke Süsünek. A mostani harmadik évadhoz viszont nem kellett levél, mert amerre jártam az országban, sok gyermeket és gyermeklelkű felnőttet is érdekelt, hogy lesz-e folytatása a történetnek.

– Süsükéről szól majd az új évad – folytatta Csukás István.

– Az első sorozatnak Süsü, a sárkány volt a címe, a másodiknak Süsüke, a sárkánygyerek, a harmadiknak pedig Süsüke világot lát. Gyakorlatilag a címében benne is van, hogy miről szólnak majd az epizódok.

– Ugye az első részben Süsü sárkányszemmel nézte az emberi világot. A másodikban emberi szemmel láttuk a sárkányföldet, ahová Süsü visszatért és király lett belőle. A harmadik részben pedig gyermekszemmel látjuk majd az egész világot.

– Nem szeretném elárulni a teljes történetet, de az új évad nemcsak a Földön játszódik majd, hanem Süsüke kikalandozik az űrbe is. Ez nagyon fontos, hiszen a gyerekek végtelen kíváncsiságával álmodoznak az űrről, és sokan el is szeretnének jutni oda.

– A tervek szerint karácsonykor ismerhetik meg az emberek az új történetet – mondta Csukás István.

– Tizenhárom részből áll majd az új mese, amit ugyanazzal a technikával készítenek el, mint negyven évvel ezelőtt. Semmiképpen sem akartunk eltérni a hagyománytól és a figuráktól sem, hiszen az emberek ezeket a szereplőket szerették meg. A harmadik évadban is úgy néznek majd ki a szereplők, mint régen, még az is elképzelhető, hogy a ruhájuk is ugyanaz lesz.

– Mindenképpen hagyományosak akarunk maradni, ezért bábtechnikával készülnek el a részek, hiszen ez a megoldás örök és nem sokat változik. Várhatóan a nyár közepére fejezem be a művet, egy epizód félórás lesz majd, és ha minden jól megy, akkor karácsonykor az M5 csatornán mutatjuk be Süsüke újabb kalandját – avatott be Csukás István.

Egy ismert hang is feltűnik majd a mesében, hiszen Süsü hangja csakúgy, mint korábban, most is Bodrogi Gyula lesz, aki szívesen vállalta a felkérést.