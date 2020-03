A kisújszállási Tóth László eredményéhez gratulált az iparkamara

Tóth László, a kisújszállási Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium szakoktatója, igazgatóhelyettese bronzéremmel tért haza a stuttgarti kulináris olimpiáról.

A szakács artisztikában dobogós helyezést elérő szakember megyénk hírnevét öregbítette, amit a szakma is említésre méltónak tartott. Az oktatót a minap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is elismerésben részesítette.

– A kamara is nagyra értékeli az eredményét, ami azt jelzi, hogy a gasztrokultúra is fejlődik a megyében – emelte ki dr. Sziráki András elnök. – Tóth László rendszeresen részt vesz nemzetközi megmérettetéseken, és meggyőződésem, hogy ebből az oktatás területén is profitálhatunk. A versenyekre a világ számos országából érkeznek résztvevők, így néhány kultúra ételkülönlegességével, újdonságokkal, másfajta szemlélettel találkozik, ezekkel az ismeretekkel, tapasztalatokkal később tanítványait is gazdagíthatja – mutatott rá a vezető.

Tóth Lászlót teljesítményéért a kamara pénzjutalomban részesítette.