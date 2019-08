A könyvtárban is gondoskodnak a gyerekekről

Tiszasülyön nem kell aggódniuk azoknak a szülőknek, akik dolgoznak a nyári vakáció idején, és nem tudják kire bízni csemetéjüket. Az önkormányzat nyaranta gondoskodik a kicsik felügyeletéről és elhelyezéséről.

E programokkal párhuzamosan azonban a könyvtárosok olyan gyerekek számára is biztosítanak elfoglaltságot, akik a nagyszülőkkel töltik a vakációt. Ők a nagyikkal közösen élvezik a könyvtár nyújtotta programokat.

A faluban egyébként is népszerű helynek számít a könyvtár, a gyerekek lelkesen járnak oda tanév közben is, hát még a nyári szünet alatt! Van olyan nagymama, aki arról számolt be, hogy unokái a könyvtárat-művelődési házat választják inkább, minthogy játszóházba menjenek.

De élvezik a programokat olyan lurkók is, akik csak nyaralni jönnek a nagyszülőkhöz, egyébként máshol élnek. Vagy tizenöt nagymama jár rendszeresen unokájával együtt a könyvtárba, az ott dolgozók pedig gondoskodnak a jó hangulatról és a szórakozásról.

– Nagyon szeretünk idejárni az unokámmal, Diával együtt. – nyilatkozta az egyik gyakran jelen lévő nagyi, Mészáros Józsefné, Erzsike. – Balaton Marikával, a könyvtár és művelődési ház vezetőjével egy utcában lakunk, még ő ajánlotta, hogy ha unatkozik a kislány, vagy otthon nem bírunk vele, hozzuk be a könyvtárba. Itt játszótársakra is talál.

– Én magam is könyvtári tag vagyok, így egyúttal tudok könyvet is kölcsönözni, és az unokának is szoktam felolvasni. Dia szívesen jár ide, hiszen nem csak könyveket lehet itt lapozgatni, de nagyon élvezi például az olvasószobában felállított ugrálóvárat, a művelődési házban pedig a trambulint.

Egy másik nagyi, Balatonné Murányi Piroska két kislánnyal és egy kisfiúval jár a könyvtárba. Az az érdekes, hogy a gyerekek valójában nem is sülyiek, csak a vakációt töltik itt, de teljesen kielégíti őket az itteni program.

– Három unokám van, hatévesek, és ikrek. Fóton laknak, de nyaranta elhozzák őket hozzám, Tiszasülyre – árulta el Piroska. – Igazából jól elvagyunk mi otthon is, de csak kell a gyerekeknek a közösség. Én nagyon szeretek velük foglalkozni, de nem tudok annyi játékot, mint az itt dolgozók, így kapunk jó ötleteket. Úgy látszik, az ikrek is élvezik.

– A múltkor is, mikor rákérdeztek a szüleik, hogy játszóházba mennének vagy inkább a mamához, mamára szavaztak, mondván, hogy úgyis eljövünk itt a könyvtárba. És itt nagyon jót lehet játszani. De ha csak a könyvtár szomszédságában lévő játszótérre hozom ki őket, akkor is meg szokták kérdezni tőlem, hogy nálam van-e a kulcs, mert be akarnak ide jönni. Hát jöjjenek!

– Délben hazaviszem őket ebédelni, utána legalább két gyerekkel mindig vissza kell jönni. A kisfiú, Ábel, mindennap hozza magával a kis táskáját, mert egész nap itt akar maradni. Nagyon feltalálja magát, vannak sülyi barátai. Ennek külön örülök, hiszen anyukájuk, az én lányom is itt nőtt fel, és jó, ha kialakulnak kapcsolatok.

– Nekem nagyon tetszik az ugrálóvár, meg a legó. A barátaimmal, Martinnal és Leventével szoktunk játszani – erősítette meg Ábel is.

Az iker lányok, Bella és Léna, már nehezebben oldódnak fel, ragaszkodnak ahhoz, hogy itt legyen velük a mama, akihez bármikor oda tudnak szaladni, de ők is jól érzik itt magukat.

A lányok egyébként a művelődési házban tudnak igazán kibontakozni, ahová szintén átjár a kis csapat, ott színpadra állnak, és énekeket adnak elő. Elárulták, a kedvencük Curtis és Majka! A mamák pedig a kis műsor lelkes nézői.