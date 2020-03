A koronás lyukasztó bevált, Szolnokon arcpajzsokkal segítenek

A legnépszerűbb közösségi felületen terjed a nehéz időkben is megtalált összefogás szép példája. 3D nyomtatással segítik az egészségügyben dolgozókat.

A koronavírus-járvány sok új helyzetet hozott már eddig is, ezek egyike az a jelenség, ami Olaszországban is tapasztalható, hogy segítő szándékú kívülállók látják el bizonyos felszerelésekkel a jelenleg nehéz kihívással küzdő egészségügyi dolgozókat.

Az egészségügyben, főleg olyan különleges helyzetben, mint most szükség van úgynevezett arcpajzsra. Ez egy arc elé hajtható plexilap, ami a szokásos védőeszközökön túl, mint például a különféle maszkok, további védelmet biztosít. Arra is jó, hogy a viselője véletlenül se érjen kézzel a szemüvegéhez vagy a maszkjához, mert ez gyakori módja az önfertőzésnek. 3D nyomtatási technológiával kombinálva, ami a pajzsok tartókeretének előállításához szükséges, ezek a viszonylag egyszerű eszközök akár hobbicélú 3D nyomtatókkal is előállíthatók.

Ádám Csaba szervezi Szolnokon azt a közösséget, amelynek tagjai 3D nyomtatóval rendelkező polgárok. Tagjai szolnoki és környékbeli magánszemélyek, akik saját 3D nyomtatóikat felhasználva folyamatosan gyártják az arcpajzsokat.

– Mostanra már egész kis csapat összegyűlt, név szerint Nyolczas Edina és Nyolczas Áron, Pankucsi-Szabó Boglárka, Badar Viktor, Erdős József, Viplak István, Denke Tamas és Rácz Konsztantin. Illetve még többen mások bekapcsolódása is folyamatos, de tőlük érkezett már be kész pajzs – kezdi Ádám Csaba.

– Együtt dolgoztunk a Szolnoki Szakképzési Centrummal is. A Digitális Közösségi Műhely nyomataival támogatta a kezdeményezést, amelyek Fodor Andrea és Vrazsovits István közvetlen irányítása mellett készültek. Köszönet illeti az ő hozzájárulásukat is, gyártási kapacitásukkal a szolnoki intézményeket segítik.

– A 3D nyomtató sok családban hobbi, amolyan „kütyümánia” volt mostanáig. Otthoni eszközöket készítettek. Én például a legkomolyabb dolog, amire eddig használtam, hogy az elektromos autóm töltőpisztolyához nyomtattam alkatrészt – mondja a szevező.

– Honnan jött az ötlet, hogy ezekkel az arcpajzsokkal foglalkozzanak?

– Az alapötletet Dr. Parham Choroumzadeh Dashti a Hetényi kórház aneszteziológus adjunktusának köszönhetjük. Az ő fölvetésére kezdtem utánanézni a lehetőségeknek az interneten. Szétnéztünk, miket találunk, különféle verziókban, hiszen a feladatnak nem csak egyféle megoldása lehet. Olyan mintapéldányokat kerestünk, ami a lehető legegyszerűbben előállítható. A lényeg, hogy a plexi ne tudjon leesni – magyarázza.

– Fontos szempont volt, hogy a hozzávalókat lehetőleg ne kelljen rendelni, várni a rendelés kiszállítására. Így a plexi egyszerű papír-írószeres boltban található 150-240 mikronos spirál borító. A műanyag alapanyag is olcsó, könnyen beszerezhető PLA nevű anyag. Ezen kívül kell még gumiszalag. A másik lényeges dolog, hogy az egyszerűség és gyorsaság ne menjen a minőség rovására.

– Mennyibe kerül egy ilyen pajzs előállítása?

– Nem nevezzük meg, mi mennyibe kerül, hogy ne legyen ára. Nincs anyagköltség, nem beszélünk számokról.

Azt szoktuk mondani, hogy nincs ára, mert szívből készül.

– Nagyon szép gondolat. Nem kérnek támogatást?

– A pénznél nagyobb támogatás, ha valaki például el tudja juttatni, a korlátozásokkal nem szembe menve, a pajzsokat a felhasználókhoz. Illetve ha jelentkeznek nyomtatóval. Minden mást tudunk biztosítani. A PLA nagykerből van, a nyomtatók kapják ingyenesen, de ha valaki átvállalja, akkor nem állunk ellen. 1 kg PLA-ból kb. 25 db pajzsot tudunk előállítani. Az ország immunrendszere az orvosok, ápolók, mentősök, meg kell védenünk őket. Több száz darabot adtunk már át csak Szolnokon. A kész darabokat nem raktározzuk, ha egy elkészül, azonnal legyen gazdája, azonnal kiadjuk, hogy használják. 5 db pajzs 10 orvosnak segíthet, mert könnyen mosható, fertőtleníthető, könnyen le-föl vehető, így át tudják adni a következő műszaknak. Hatásos, alkalmazható eszköz és tudjuk adni azonnal – magyarázza Ádám Csaba.

– Most egy hete ment ki a segítségkérésünk a Facebookon, azóta a négy és fél órás elkészítési idő másfél órára csökkent. Minden olyan tapasztalatot átadunk, ami bevált és alkalmazható. Országszerte, Mosonmagyaróváron, Egerben vagy Budapesten dolgoznak önkéntesek és adják át egymásnak a tapasztalatokat. A felhasználói igények is szinte mindenhonnan érkeznek. Debrecenből, Nyíregyházáról, Fejér megyéből érkeztek kérések. Pécsről is érdeklődtek, de végül megoldották helyben. Az egyik budapesti kórházból öt pajzsért jött el egy egészségügyis Szolnokra, a kollégáinak vitte. Magam vittem arcpajzsokat a törökszentmiklósi mentőállomásra – sorolja.

Ádám Csaba 38 éves, két kislány édesapja és a koronavírus-mentes hétköznapokon informatikával foglalkozik, vállalkozásokat szolgál ki és lakossági telefonszervizt üzemeltet. Felesége lehet a program kulcsa, aki nem csak elviseli 24 órában a jövés-menést, de társa mindenben. Nemrég házasodtak össze és az eljegyzésre hívott vendégek olyan képet kaptak ajándékba, ami egy műanyagtömb és a fény felé tartva világosodik ki benne a kép, ami az ifjú párt ábrázolja.

Természetesen 3D nyomtatóval nyomtatták.