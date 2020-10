A középiskolai nyílt napokat is átköltöztették az internetre

Hagyományosan az októberi, novemberi időszakban szervezik a nyílt napokat a középiskolák. Megyénkben sincs ez másképpen, ám a vírushelyzet miatt most némiképp módosultak a programok. Így az intézményekben nem lesznek kijelölt napok a nyolcadikosok fogadására. Helyette az iskolák a tájékoztatás egyéb formáit igyekeznek erősíteni.

A vírushelyzetre való tekintettel a túrkevei KSzC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában is elmarad a hagyományos nyílt nap. Asztalos Csilla igazgatótól megtudtuk, náluk az őszi szünetet követő héten adtak volna lehetőséget az iskola látogatására, ám ez nem valósul meg.

– Természetes, hogy a vírus elleni védekezés most a legfontosabb, így próbálunk más fronton eljutni a fiatalokhoz – mondta. A tájékoztató anyagok kiküldése mellett az online jelenlét fejlesztésére helyezik a hangsúlyt idén.

– Készült egy bemutatkozó videónk, amelyben tanárok és diákok mesélnek a Ványairól. Ezt igyekszünk minél több iskolába eljuttatni, valamint a közösségi oldalunkon szintén híreljük. Az anyagot a diákok osztályfőnoki órán megnézhetik, az érdeklődőkkel aztán összekötnek a tanárok, és telefonon, e-mailben további tájékoztatást adunk a szülőknek, gyerekeknek – tette hozzá. Az intézményben minden évben nagy sikere van a pályaválasztási kiállításnak, amelyet rendre sokan látogatnak.

– Ezt szintén a közelmúltban szerveztük volna, de sajnos ezt is le kellett mondanunk. Reméljük, jövőre megtarthatjuk az eseményt – mondta.

Hasonlóan készülnek erre az időszakra a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban is. A honlapot folyamatosan frissülő, naprakész anyagokkal töltik fel.

– A diákok és szülők számára a legtöbb fontos tudnivaló itt érhető el. A tagozatokról, a felvételikről és a kapcsolódó követelményekről is itt tájékozódhatnak. És persze minden aktuális hírt, történést, változást közzéteszünk – mondta Deák László igazgató. Egyebek mellett szóróanyagokat, tájékoztatókat is eljuttatnak az általános iskolákba.

– A gimnázium látogatásának varázsa most ugyan kimarad az élmények sorából, de aki nálunk írja a felvételit, az eredmények megtekintésekor is bejöhet. Illetve bizonyos tagozatoknál eleve feltétel a gyakorlati felvételi is, így ezen alkalmakkor szintén közelebbről szemügyre vehetik az intézményt. Persze előre egyeztetett időpontokban, a szabályok betartása mellett – részletezte az intézményvezető.

A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium is igyekszik a közösségi és online felületek erejét kihasználni. Honlapjukon minél több naprakész tudnivalóval várják az érdeklődőket.

– A klasszikus papíralapú tájékoztatásnak is nagy hasznát vesszük mostanság. A szóró- és bemutatkozó anyagok a segítségünkre vannak. A telefonos és e-mailes megbeszéléseken, egyeztetéseken szintén nagyobb a hangsúly – mondta Balog Zsolt igazgató.

– Az aulánk méreteinek, elrendezésének köszönhetően alkalmas arra, hogy az érdeklődőknek, előzetes egyeztetés alapján, a szabályok betartása mellett szülői értekezletet tartsunk. Persze addig, amíg a rendelkezések engedik – magyarázta.