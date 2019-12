A kozmetikumok káros hatásairól tartottak előadást

A kozmetikumokban, illetve az édességekben található káros anyagokról tartott előadást kedd délután a Verseghy Ferenc Könyvtárban Ambrus Orsolya, kozmetikai vegyész.

Karácsony közeledtével az ajándékozás is előtérbe kerül. Szeretteink a parfümöktől, krémektől kezdve édességig mindenfélével kedveskednek számunkra. Kis odafigyeléssel azonban ilyenkor is ügyelhetünk környezetünkre és saját, illetve családtagjaink egészségére is, feltéve persze, ha a megfelelő termékeket vásároljuk meg.

Az előadás kezdetén a szakember feltette a kérdést: mitől is lesz környezetbarát egy kozmetikum? Első sorban a csomagolása és természetesen annak tartalma miatt. A két tényezőn belül ugyanakkor a legnagyobb hangsúly a csomagoláson van.

A gyártók rengeteg műanyag mellett elenyésző mennyiségű üveget használnak fel, ha a termékek kiszereléséről van szó. Ennek oka természetesen a vevők csalogatása, hiszen kimutatások igazolták, hogy egy átlagembert sokkal inkább megfog egy szép dobozban található parfüm vagy krém, mintha az szimplán egy üvegben kerülne ki a boltok polcaira.

Több kérdésre is választ kell találnunk, amikor eldöntjük, környezetbarát-e az általunk vásárolt termék. Fontos kideríteni, milyen messziről szállították hazánkba a terméket, milyen körülmények között készült, mennyi erőforrást használt a gyártó, természetes vagy szintetikus anyagról beszélünk-e, illetve a bomlási idejének is érdemes lehet utánajárni. Ezzel kapcsolatosan megemlítette a pálmaolaj előállításának körülményeit, melynek legnagyobb kárát az esőerdők fái és élőlényei látják.

– Ne csak a csomagolás előlapját nézzük, mikor leemelünk egy terméket a polcról, hanem a hátulján szereplő anyagokról is győződjünk meg. Nem érdemes minden esetben a drágább felé nyúlni, hiszen lehet egy olcsóbb, kevésbé szép kiszerelésű termék környezetkímélőbb – tanácsolta a szakember.

A kozmetikumok után az előadás másik fő témájára tért rá Ambrus Orsolya.

Megtudtuk, hogy a boltban kapható csokik nagyjából harminc százalékban tartalmaznak valódi csokoládét, kakaót, a fennmaradó hetven százalékot pedig egyéb, nem kívánatos származékok teszik ki.

– Földünk hőmérsékletemelkedésének köszönhetően a szakemberek azt jósolják, hogy a század közepére a kakaóbab „ki fog halni”, mivel nem lesznek olyan körülmények, ahol képes lenne megteremni – tudtuk meg a szakembertől.

Emellett a csokoládéban található két igen káros anyagra is felhívta a hallgatóság figyelmét. Első sorban a szacharózra, mely a vércukorszintünkre van komoly kihatással, és ami hosszútávon könnyen cukorbetegség kialakulásához vezethet. A másik ilyen hatványozottan veszélyes anyag pedig a tejpor, mely rákkeltő hatású, illetve emésztési gondokat is okozhat.

Kis odafigyeléssel és utánajárással tehát sok nem kívánt probléma és betegség megelőzhető, mindeközben pedig Földünkre is odafigyelünk.