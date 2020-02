A közösségi térről tartottak fórumot Törökszentmiklóson

Ismét kikérte a törökszentmiklósiak véleményét az önkormányzat a Galambos park fejlesztésével kapcsolatban.

A decemberi után a napokban újabb lakossági fórumot tartottak a témában. A több mint kéthektáros területen korábban már végeztek fásítást, játszótér, valamint szabadtéri színpad is épült, a tervek szerint a jövőben pedig egy még korszerűbb, modern közösségi tér jönne létre.

A tavaly elhangzott ötletek, javaslatok alapján újabb tájépítészi tervrajzok készültek, melyet ezen a fórumon ismerhettek meg az érdeklődők. Beépítették az olyan lakossági igényeket is, mint a vizes élőhely kialakítása, dombok, sétányok vagy egy futópálya kiépítése. Az erdős-fás területre kalandparkot terveztek. A játszótér árnyékolását is megoldanák, és a színpad előtti tér esetében is gondolkodnak ennek a megvalósításán. A fórumon jelenlévők a sétány és a futópálya világítását is fontosnak tartották. A Galambos park a város egyik meghatározó közösségi tere, évente néhány alkalommal a városi rendezvények helyszíne is.