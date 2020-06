A kuláküldözés áldozatainak emlékére koszorúztak Karcagon

A kuláküldözés áldozatainak emléknapja alkalmából hétfőn koszorúzás volt a katolikus templommal szembeni kopjafánál.

Mint dr. Nagy Molnár Miklós, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója beszédében elhangzott, a Magyar Országgyűlés a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdák emléknapjává nyilvánította június 29-ét, Péter-Pál napját, amely a hagyományok szerint a betakarítás kezdete is. A beszédben a szónok részletesen szólt a kommunista diktatúra idején a magyar közép parasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetésről, s arról is, hogy milyen fontos, ma is emlékeznünk a karcagi paraszt-gazda áldozatokra.

Ezt követően a város nevében Gyurcsek János alpolgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezte el a kopjafánál az emlékezés koszorúját, majd a Nagykun Gazdakör, a Nagykun Polgári Egyesület, a Karcagi Ipari Park Kft., a Kátai Gábor Kórház képviselői hajtottak fejet az áldozatok emlékműve előtt. Az ünnepségen részt vett Faludi Sándor, a kopjafa állíttatója is.