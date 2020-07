A különleges dandár tagjait köszöntötték

A megyeszékhelyünkön működő MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár katonáit köszöntötte a minap a Honvéd Kulturális Központ dísztermében Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes – adta hírül a Honvédelem.hu szakportál.

A fővárosi ünnepségen – melyet a különleges műveleti katonák áldozatkész és kiemelkedő teljesítményének elismerésére szerveztek – jelen volt Sánta Gábor ezredes, a szolnoki dandár parancsnoka is.

A honvédségi portál beszámolója szerint beszédében Németh Szilárd azt is kiemelte, a különleges műveleti katonák elismertségének legjobb bizonyítéka, hogy hazánkon belül is Szolnokon alakítják meg azt a Regionális Különleges Műveleti Komponens-parancsnokságot, melynek szándéknyilatkozatát öt ország honvédelmi vezetése írta alá tavaly év végén, köztük természetesen hazánké is.