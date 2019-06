A légbefúvó rendszert is felújítják az épületben

Fejlesztések színtere a napokban a belváros egészségügyi létesítménye.

A városi képviselő-testület korábbi döntésének értelmében felújítási munkálatokat végeznek a Kálvin János utcai egykori Sívó-kúriában – jelentette be honlapján a polgármesteri hivatal. Tájékoztattak, ebben az időszakban az egészségmegőrző központ hidroterápiás kezelőjében lévő szellőztetőrendszer szerelési munkálatait végzik el a szakemberek.

A beavatkozások várhatóan július 31-ig lezárulnak majd. A hivatal közleményéből az is kiderül, hogy az épületben körülbelül harminc évvel ezelőtt készült el a központi fűtés, valamint a hidroterápia-kezelőben a szellőztetés.

A 2000-es évek elején azonban a berendezés egy részének elbontása után egy új páramentesítő rendszert építettek be. A levegőbefúvó rendszert, mely a mai napig működik, a kivitelező meghagyja, de a párátlanítót kihagyja belőle, és az elszívásra új légcsatornát és ventilátorokat szerelnek be. Beszámoltak arról is, a kivitelezés után a helyiségben hat-hétszeres légcsere valósul meg.