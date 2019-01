A legjobbak közé került a karcagi gimnazista

Kutatási eredményei alapján egy karcagi gimnazista is szerepel a Forbes Next magazin 30 fiatal, 30 év alatti kutatót bemutató különszámában. Kis Szabolcs a legfiatalabbként került be a harmincasok klubjába.

– A természet iránti szeretetem gyermekkoromba nyúlik vissza. Annyira megtetszett a biológia, hogy biológia–kémia szakra Karcagra jelentkeztem – mondja Kis Szabolcs, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12/C osztályos tanulója, aki már a határban lévő növényzetet szakszemmel vizsgálja. – A gimnáziumban biológiatanárom, Bíróné Varga Tünde biztatására kilencedikesként összeállítottam egy kutatási témát, amelyben a Bucsa és az a mellett található természetvédelmi terület flóráját mértem fel. – Az eredményeimmel pályáztam a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájára és a csurgói Polaneczky Ottó Emlékkonferenciára is, utóbbin első díjat is kaptam. – Két alkalommal voltam díjazott a TUDOK Kárpát-medencei döntőjén ökológia és természetvédelem szekcióban. – A versenyek mellett előadóként részt vehettem a Nagykunsági-Nagy-Sárréti tájökológiai túrkevei konferencián, ahol felfigyelt rám dr. Tóth Albert tájökológus professzor úr, és a látottak, hallottak alapján meghívott az általa vezetett Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótáborba, hogy folytassam a kutatói munkát. – Az első lektorált publikációim tavaly meg is jelentek a Kitaibel botanikai szakfolyóiratban és a Természet Világában. A természettudományos tantárgyi versenyek alapján talált méltónak a Kutató Diákokért Alapítvány arra, hogy a Forbes Next magazin figyelmébe ajánljon a 30 fiatal, 30 év alatti kutatóról szóló cikkhez – mondja Szabolcs, aki mára a kunhalmok növényvilágába is beleásta magát, botanikai szempontból már nem lehet zavarba hozni a 18 éves fiatalembert. S hogy hova megy továbbtanulni, még nem tudja, mert a biológia mellett érdekli a gyógyszerészet is, ebben kémiatanárának, Majláth Gábornak is van szerepe. Így még Szabolcsnak van pár hete, hogy meghozza élete első fontos döntését a felsőoktatási jelentkezési lapja kitöltésénél. Kis Szabolcs azonban nemcsak tanul és kutat, szeret fotózni, biciklizni, olvasni, röplabdázni, tollasozni iskolai keretek között és most a csontpreparálás tudományával ismerkedik barátai, Albert Krisztián és Kiss Gergely segítségével.