Korszerű technológiával újul meg a Béres csepp gyártósora Szolnokon

Ünnepélyes keretek között helyezték el csütörtökön a Béres Gyógyszergyár Zrt. új gyártóüzemének alapkövét. A 6,7 milliárd forint értékű beruházás során a gyártóüzem építése mellett termelőeszközök beszerzése, raktárbővítés és laboratóriumi eszközbeszerzés valósul meg.

– Nagy öröm, amikor azt látjuk, hogy mire képes egy magyar vállalkozás Szolnokon. Ráadásul egy olyan területen, amely a mai világban rendkívül fontos. Látni kell, hogy a város egyik legkiemelkedőbb stratégiai kérdése az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra nevelés – kezdte mondandóját a megyeszékhely polgármestere. Szalay Ferenc rámutatott, a Béres Gyógyszergyár új beruházása révén lehetőség nyílik arra, hogy a megyeszékhely ezen része is nagyot fejlődjön.

– A Debreceni Egyetemmel való együttműködésünk már több mint egy éves. Terveink szerint 2021. szeptemberében elindul az egészségügyi képzés Szolnokon. Mindez a rezidensképzéstől a védőnőképzésig számos területet érint. A helyi szakképzés pedig akár a Béresnek is segíthet abban, hogy megfelelő munkaerőre találjon a vállalkozás – folytatta a városvezető.

Hozzátette, Szolnok ezen részén rövidesen egy új ipari környezet alakul ki. Innen nem messze épül ugyanis az M4-es út északi elkerülője, amelynek köszönhetően jelentős gazdasági erő összpontosul majd a térségben.

Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke beszédében kiemelte, a Béres Rt. 1989-ben alakult, mára a legnagyobb magyar tulajdonban lévő magángyógyszergyártóvá vált. Emellett jelenleg mintegy 37 százalékos piaci részesedéssel rendelkeznek a hazai egészségvédő piacon. A kezdeti egyetlen termék, a Béres csepp mellé mostanra közel 150 készítmény sorakozott fel, melyeket a társaság Magyarországon és az exportpiacain forgalmaz.

Megtudtuk, a közel 3600 négyzetméter üzemi területet érintő fejlesztés összesen 2050 négyzetméterrel növeli a tisztatéri gyártóterületeket, ebből 1542 négyzetméter zöldmezős beruházás keretében, 508 négyzetméter pedig a meglévő ingatlanok átalakításával valósul meg. Így a gyógyszergyártásra alkalmas üzemi terület közel 6500 négyzetméter lesz.

– Mindehhez gyártógépek, minőségellenőrzési laboratóriumi és kutatás-fejlesztési eszközök vásárlása is kapcsolódik, intenzív és hatékonyságnövelő technológia fejlesztéssel együtt. A beruházással a kapacitások a bemérés, a kompaktálás, a homogenizálás folyamatokban száz százalékkal nőnek, míg a tablettázás, a filmbevonás és a csomagolástechnológiák teljesítménynövekedése 20 és 40 százalék közötti lesz. Megújul a Béres csepp gyártósora is a legkorszerűbb robottechnológiás gyártósor telepítésével – jelentette be dr. Béres József.

A beruházás a tervek szerint 69 új munkahelyet teremt majd. Az új projekt összköltségvetése pedig mintegy 6,7 milliárd forint, amelyhez a társaság 3,04 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében. Elhangzott, a már megkezdődött munkálatok befejezésének határideje 2021. június 30.

– Örömteli tény, ha egy kormányzati program összekapcsolódik olyan szereplők törekvéseivel, amelyek hasonló célokért akarnak tenni. Az új gyártóegység létrejöttével több lehetőség nyílik meg a szolnoki munkavállalók előtt – vette át a szót Varga Mihály pénzügyminiszter, aki mondandójában kitért hazánk világgazdaságban betöltött szerepére is.

Mint mondta, azok az erőközpontok, amelyek napjainkban a világ gazdaságát befolyásolják, vagyis az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió, igyekeznek minél gyorsabban visszanyerni a koronavírus-járvány előtti lendületüket. Hazánk legfontosabb exportpiaci partnere, Németország is növekedő pályán mozgott, bár tény, hogy 2018-tól a német gazdaság egyre szerényebb mértékben bővült.

Varga Mihály felidézte, Magyarországot rendkívül kellemetlen időszakban érte a járvány, hiszen 2019-ben az Európai Unióban hazánk gazdasága nőtt a legnagyobb mértékben. Szavai szerint hosszú utat járt be eddig az ország, ugyanis 2010-ben még a tíz legkockázatosabb országok között emlegették hazánkat Argentínával és Görögországgal együtt.

– A járvány sok mindent felülírt, a növekedési folyamatokat megszakította. Ebben a helyzetben a munkahelyek megtartása és a családok védelme vált elsődlegessé. Az erős alapoknak volt köszönhető, hogy az év első felében növekedni tudtunk – fogalmazott a tárcavezető.

Az esemény végén letették az új gyártóüzem alapkövét. Az „időkapszulában” elhelyezték egyebek mellett az új üzem alaprajzát, egy üveg Béres cseppet, az Új Néplap október 15-i számát, pénzérméket, papírpénzt és a Pénzügyminisztérium díszérméjét.